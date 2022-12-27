27.12.2022
Бастрыкин держит на контроле уголовное дело о причинении ножевых ранений подростку
27.12.2022
Где жениться?: в Челябинске закрывается ЗАГС
26.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 декабря (18+)
26.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до второго января 2023 года
26.12.2022
В Челябинской области продолжают дорожать яйцо, капуста и картофель
26.12.2022
Юрий Кузьменков провел торжественный прием семей мобилизованных
Где жениться?: в Челябинске закрывается ЗАГС
08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
27.10.2022
В Челябинске с первого января 2023 года перестанут существовать районные отделы ЗАГС
30.09.2022
ЗАГСы Челябинска переходят на особый режим работы
02.06.2022
Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022
В Челябинской области утвержден порядок назначения нового единого пособия
23.12.2022