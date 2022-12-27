Где жениться?: в Челябинске закрывается ЗАГС

В связи с реорганизацией отделов ЗАГС администрации города Челябинска с первого января 2023 года прекратит свою деятельность Калининский отдел ЗАГС.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области остальные отделы управления администрации Челябинска работают в прежнем режиме.

Горожане могут получить документы по всем видам актов гражданского состояния и зарегистрировать брак в неторжественной обстановкеотделе в любом управления ЗАГС администрации города Челябинска.

Остальные отделы ЗАГС Челябинска работают в прежнем режиме. Графики работы и приема граждан отделов управления ЗАГС администрации Челябинска размещены на официальном сайте Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.