Гехт: Любые капризы и желания жителей поощряем и всячески поддерживаем

В Челябинской области расширяют выездные формы вакцинации жителей от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Любые формы, предложения, капризы и желания жителей поощряем и всячески поддерживаем», - рассказала на брифинге первый вице-губернатора Ирина Гехт.

Жители области могут привиться не только в поликлиниках и медпунктах на работе, но и в торгово-развлекательных комплексах, в садовых товариществах, в скверах, парках, на прогулках по пешеходным улицам, на концертных площадках, в цирке и во дворах.

Власти готовы рассмотреть любые заявки и предложения

К Ирине Гехт обратилась депутата Курчатовского районного Собрания в Челябинске и попросила направить вакцинальную бригаду в один из дворов на ее избирательном участке. На прививку соберется не меньше 40 человек.

Жители дома №135 по улице Мамина в Челябинске рассказали Ирине Гехт, что им далеко ехать до поликлиники. В ближайшее время к ним им приедет бригада во двор и вакцинирует всех желающих.

«И в сады продолжаем ездить. Понимаем, что эти люди точно не дойдут до поликлиники, потому что уехали на свои участки на все лето, - поделилась Ирина Гехт. - Многие территории и возле церквей проводят вакцинацию».

В Челябинске в воскресенье, 27 июня, жители смогут совместить полезное с приятным – отпраздновать День молодежи и вакцинироваться на Кировке. В 18 часов в районе Главпочтамта начнется первый в истории интерактивный концерт «Караоке с оркестром». Все это время будет работать мобильная бригада. Все привившиеся получат пригласительный в кино на двоих от сети кинотеатров «Киномакс».

Кроме того, в Челябинске прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных комплексах:

В субботу, 26 июня

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов;

- Торговый город «Алмаз» (первый этаж) – с 10 до 16 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

- СНТ «Колющенец» - с 10 до 11 часов.

В воскресенье, 27 июня, челябинцев ждут на прививку в:

- Торговый город «Алмаз» (первый этаж) – с 10 до 16 часов;

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТРК «Кольцо» с 12 до 17 часов.

В Магнитогорске горожане смогут пройти вакцинацию садовых товариществах, в парке у Вечного огня (у пункта проката детской площадки), в ТРК «Гостиный двор», «Семейный парк» и «Континент». А на следующей неделе мобильная бригада будет работать в здании Магнитогорского Цирка. Каждый вакцинировавшийся житель получит сертификат, который можно будет обменять на билет на цирковое представление, пообещали представители Магнитогорского Цирка.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет 26 и 27 июня в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 16 часов. В субботу – в поликлинике (ул. Ильменская, 81) с восьми до 14 часов.

В Златоусте привиться от коронавируса можно будет 26 и 27 июня в ТРК «Тарелка» с 12 до 17 часов.

Жителей Пласта ждут на вакцинацию 26 июня в ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов), а 27 июня - в ТК «Карат» (с 9 до 13 часов).

В субботу, 26 июня, вакцинальные бригады будут работать в поселке Бердяуш (Саткинский район) на привокзальной площади (с 10 до 12 рынок часов), в Верхнем Уфалее – на Центральной площади (с 13 до 15 часов) и в СНТ «Машиностроитель» (с 10 до 11 часов), в Троицке – на Центральном рынке (с 10 до 14 часов).

Жителей Еманжелинска ждут на прививку 26 июня в ТК «Магнит» (с 10 до 14 часов) и 27 июня – в приемном покое (ул. Титова, 1) – с 9 до 12 часов, жителей Копейска – в ТРК «Слава» (26 июня с 10 до 13 часов), в поликлинике (ул. Борьбы, 34) – 27 июня с 9 до 15 часов. Жители Кыштыма могут вакцинироваться 26 и 27 июня в ТРК «Радуга» с 10 до 14 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.