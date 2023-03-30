«Гений места» - точка концентрации южноуральских талантов

В Челябинской области активно развивается проект «Гений места: точка концентрации талантов». Это проект, в рамках которого сотрудники библиотек региона организуют киношколы, курсы по созданию инфографики, продвижению контента в социальных сетях, изучают журналистику и публикуют репортажи, занимаются 3D-моделированием, принимают участие в кинофестивалях и биеннале художников.

На сегодняшний день в проекте «Гений места: точка концентрации талантов» участвуют семь библиотек:

Центральная городская библиотека имени Бориса Ручьёва г. Магнитогорска.

Библиотека семейного чтения № 2 «Аист» г. Златоуста.

Библиотека № 36 п. Полетаево Сосновского муниципального района.

Центральная детская модельная библиотека г. Касли.

Межпоселенческая центральная библиотека имени Александра Кердана г. Коркино.

Челябинская областная специальная библиотека для слабовидящих и слепых.

Центральная библиотека г. Сатки.

В рамках нового проекта “Гений места” деятельность библиотеки несколько трансформируется. Изменения позволяют каждому жителю Челябинска и Челябинской области получить не только новые знания и ресурсы, но и площадку для реализации своего личного творчества», – отмечает директор библиотеки «Точка удивления» Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых Кристина Пименова.

Но чтобы вести такие курсы необходим определенный уровень квалификации и библиотекари Челябинской области проходят обучение в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в ведущих образовательных центрах нашей страны: Российской государственной библиотеке, Дальневосточном государственном институте искусств, Кемеровском государственном институте культуры, Краснодарском государственном институте культуры, Челябинском государственном институте культуры, Пермском государственном институте культуры и Казанском государственном институте культуры.

Важно отметить, что слушатели осваивают и программы, где обучаются практическим навыкам организации досуговой деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ как особой социальной категории.

«Принимая участие в федеральном проекте «Творческие люди», библиотекари Челябинской области шагают в ногу со временем – осваивают новые сферы, делают библиотеку центром притяжения для представителей креативных индустрий, раскрывая одновременно свой личный потенциал», – подчеркивает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Благодаря приобретенным знаниям, кураторы «Точек концентрации талантов» организуют в библиотеках креативные сообщества и творческие коллаборации, преображают людей и место вокруг себя, раскрывают локальную идентичность малой родины и помогают раскрыться творческим гениям того места, где они находятся, таким образом, способствуя развитию креативной экономики региона.