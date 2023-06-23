Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами

Школьникам Челябинской области области стал доступен сервис Безопасный газ.РФ. Это интерактивный проект, в котором Красная Шапочка и Серый Волк рассказывают о правилах обращения с бытовыми газовыми приборами.

Как пояснили специалисты АО «Челябинскгоргаз», проект состоит из трех блоков: правила безопасности, прохождение теста и видео.

Тест содержит несколько вопросов, в которых при выборе определенного ответа открывается комментарий с описанием. В тематических роликах сказочные герои демонстрируют технику безопасности при обращении с газовым оборудованием.

Вместе с героями сказки ребята смогут не только научиться пользоваться газовыми приборами правильно и безопасно, но и узнать о них много интересных подробностей.