23.06.2023
В Кусе полицейские смогли задержать курьера мошенников
23.06.2023
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
23.06.2023
Челябинский дзюдоист взял «серебро» Летних Игр паралимпийцев
23.06.2023
Изображение Исторического музея Южного Урала украсит собой почтовые конверты
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023
Проблему аварийного жилищного фонда Челябинска могут решить застройщики
Герои сказки расскажут челябинским школьникам, как обращаться с газовыми приборами
11.09.2020
Специалисты компании «Челябинскгоргаз» отработали взаимодействие с оперативными службами при ликвидации ЧП
05.02.2019
В Челябинске три человека отравились угарным газом, всех увезли в больницу
29.11.2018
Газораспределительные компании Челябинска внедрили мобильное приложение для клиентов
15.10.2018
«Челябинскгоргаз» напоминает про уголовную ответственность за повторное самовольное подключение к газопроводу
В России 22 июня – День памяти и скорби
22.06.2023
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023