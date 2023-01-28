ГИБДД Челябинска начала «охоту» на водителей

В Челябинске сегодня, 28 января, стартовала профилактическая акция «Ремень безопасности».

Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят соблюдению установленных правил применения ремней безопасности, правилам перевозки детей в автомобиле.

Как отмечают в ГИБДД Челябинска, водитель и пассажиры транспортного средства обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности. Штраф за это нарушение составляет одну тысячу рублей. Перевозка детей в возрасте младше семи лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем. Перевозка детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств, напомнили в ГИБДД Челябинска.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.