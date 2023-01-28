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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.01.2023

Прокуратура помогла 82-летнему челябинцу получить знак «Жителю блокадного Ленинграда»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.01.2023

В Челябинской области добровольцы активно помогают полицейским ловить преступников
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Рожденный в Челябинске «Русский мир» объединил всю страну
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Златоуст ужаснулся жуткой находке: на городской улице обнаружены цинковые гробы

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28.01.2023

На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим
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28.01.2023

Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.01.2023

В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.01.2023

«Уралочка» подарила радость детям Златоуста
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28.01.2023 13:55
Фото: ГИБДД Челябинска

ГИБДД Челябинска начала «охоту» на водителей

В Челябинске сегодня, 28 января, стартовала профилактическая акция «Ремень безопасности».

Сотрудники Госавтоинспекции особое внимание уделят соблюдению установленных правил применения ремней безопасности, правилам перевозки детей в автомобиле.

Как отмечают в ГИБДД Челябинска, водитель и пассажиры транспортного средства обязаны быть пристегнутыми ремнями безопасности. Штраф за это нарушение составляет одну тысячу рублей. Перевозка детей в возрасте младше семи лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем. Перевозка детей в возрасте от семи до 11 лет (включительно) должна осуществляться с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств, напомнили в ГИБДД Челябинска.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

ГИБДД Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.01.2023

В Челябинской области добровольцы активно помогают полицейским ловить преступников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Рожденная в Челябинске интеллектуальная игра «Русский мир»
28.01.2023

Рожденный в Челябинске «Русский мир» объединил всю страну
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.01.2023 10:50

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25.01.2023 11:51

Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал

25.01.2023 11:36

В Челябинске приостановлена деятельность еще одного кафе

25.01.2023 11:17

«Свидетель и участник»: челябинский экс-чиновник написал книгу о девяностых

25.01.2023 10:50

В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта