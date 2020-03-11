ГИБДД Челябинска просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными

В связи с изменением температуры окружающего воздуха и образованием наледи на проезжей части в утреннее и ночное время сотрудники ГИБДД Челябинска просят всех участников дорожного движения необходимо быть предельно осторожными.

Госавтоинспекция Челябинска в связи с погодными условиями обращается к водителям и пешеходам и напоминает, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге может возрастать в разы. Водитель должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам и быть особенно внимательными, если возле проезжей части есть дети, которые в силу своего возраста могут неожиданного начать перебегать дорогу.

«Пешеходам рекомендуется оснастить свою одежду световозращающими элементами, которые позволяю водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток, что позволяет избежать наезда. Переход проезжей части можно начинать, только убедившись, что все машины остановились перед пешеходным переходом и пропускают вас. Родители должны контролировать своих детей, напомнить им о правилах безопасного поведения на улице», - говорится в сообщении ГИБДД Челябинска.

С целью беспрепятственной работы дорожной техники, задействованной по очистке улиц и дорог Челябинска, экипажи ДПС осуществляют сопровождение колон спецтехники. Водители должны быть взаимовежливыми и не создавать помех ее работы.