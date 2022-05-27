ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков сегодня, 27-го мая, представил новых руководителей ГИБДД региона и Челябинска.

Областную Госавтоинспекцию возглавил полковник полиции Иван Путков, городскую - полковник полиции Александр Гайде, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Нового начальникауУправления ГИБДД региона генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков охарактеризовал как достойного офицера, имеющего большой опыт службы в Госавтоинспекции.

Иван Путков после окончания Челябинского юридического института МВД России в 2002 году начал службу с должности инспектора по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД города Челябинска. В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУВД по Челябинской области, а через два года – заместителем командира полка ДПС региональной Госавтоинспекции. С декабря 2021 года являлся заместителем начальника Центра профессиональной подготовки полицейского Главка.

«Верю, что коллектив поддержит своего руководителя в решении поставленных задач по снижению аварийности на дорогах и повышению эффективности профилактики правонарушений. А руководитель, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы сотрудники ГИБДД могли нести службу в достойных условиях», - сказал Михаил Скоков.

Обращаясь к новому руководителю и личному составу областной Госавтоинспекции, он отметил, что сотрудники должны проявлять настойчивость и принципиальность в вопросах соблюдения ПДД участниками дорожного движения, принимать к злостным нарушителям строгие меры.

Вновь назначенный начальник областного УГИБДД полковник полиции Иван Путков поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все силы для выполнения задач, поставленных вышестоящим руководством по обеспечению безопасности на дорогах жителей и гостей Южного Урала.

Представляя личному составу начальника ГИБДД Челябинска, начальник областного главка отметил, что Александр Гайде начинал службу в органах внутренних дел в 2000 году в должности участкового уполномоченного. В 2003 году был переведен в ГИБДД УВД города Челябинска, где прошел все ступени службы. С 2019 года он занимает должность командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.

Продолжая общение с личным составом, Михаил Скоков напомнил присутствующим, что любая дорожная ситуация требует от госавтоинспектора профессионализма. От того, насколько грамотно будет общение сотрудника с гражданином, зависит авторитет полиции в целом. Индивидуальный подход и чуткое отношение к людям – должны стать главными составляющими в работе полицейского.

На встрече с сотрудниками областного Управления ГИБДД и городской Госавтоинспекции главный полицейский Южного Урала обратил внимание руководителей на важность создания комфортных условий для несения службы личным составом, а также отметил, что подчиненные, достойно проявившие себя в службе, в том числе в нестандартных ситуациях, обязательно заслуживают поощрения.

В завершение мероприятий Михаил Скоков поблагодарил личный состав Госавтоинспекции города и областного управления за службу, отметив, что ежедневно именно они сотрудники подразделений общаются со многими гражданами и от их профессионализма, внимательности и честности зависит доверие к органам внутренних дел.