Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару

В Курчатовском районе Челябинска завершается благоустройство нового общественного пространства. Пешеходная зона по проспекту Победы от улицы Солнечная до Молдавской, протяженностью свыше одного километра, уже радует жителей района. Вчера, 27 июля, ее оценила глава Челябинска Наталья Котова. Вместе с главой Курчатовского района Сергеем Антиповым она побывала на объекте.

Благоустройство территории ведется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Два месяца, 23 миллиона вложенных рублей и 30 человек, которые трудились над проектом. Работы сданы на месяц раньше срока. Подписанный осенью контракт позволил за зимний период подготовиться и закупить все необходимое. И уже с первого апреля работа на этом участке закипела.

Были убраны незаконно установленные киоски, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавская ликвидирована автостоянка, которая находилась в ужасном состоянии. На участке подрядчик демонтировал старое покрытие, избавился от сухостоя, провел необходимые земляные работы.

После благоустройства территория площадью 28 тысяч квадратных метров представляет собой уютную аллею, выложенную плиткой, обустроена велосипедная дорожка, автопарковки, новые скамейки, урны, установлены малые архитектурные формы.

Жители вспоминают как раньше приходилось пробираться по узкой дорожке, которая после дождя утопала в воде, а по бокам сплошь заросли и аварийные деревья.

Сегодня это комфортная современная прогулочная тропа. Решен вопрос с озеленением: высажены молодые рябины и липы. В ближайшее время завершится монтаж и установка световых опор для наружного освещения и видеонаблюдения, что повысит уровень безопасности для жителей района.

«Это уже второй этап благоустройства проспекта Победы. Два года назад мы привели в порядок участок от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. В ближайшей перспективе – от Молдавской до Чичерина», - рассказывает глава района Сергей Антипов.

Только в этом году в районе обустроено три общественных пространства, 15 дворов, отремонтированы внутриквартальные проезды. Все это становится возможным благодаря программам «Инициативное бюджетирование» и «Формирование современной городской среды». Сами жители становятся инициаторами и могут полностью включаться в процесс благоустройства, контролируя и корректируя ход работ.

Один из таких примеров – двор дома по адресу Комсомольский проспект, 134. Именно туда Наталья Котова и Сергей Антипов отправились после прогулки по пешеходной аллее на проспекте Победы.

Здесь чиновников ждали не только представители управляющей компании, которые занимались благоустройством двора, но и местные жители – с благодарностью. Двор изменился: новый асфальт, большая спортивная площадка с тренажерами, яркая детская площадка, скамейки, клумбы. Теперь это любимое место жителей не только этого дома, но и ближайших.

«Два года жильцы ждали, когда их двор включат в программу. И вот результат. Прекрасное уютное место в современном стиле. Благоустройство выполнено в комплексе: ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, бордюров, установка малых архитектурных форм, спортивная и детская площадки. В общей сложности затрачено более 10 миллионов рублей. Главное, что жители дома довольны обновленным двором. Будем и дальше продолжать эту работу по другим объектам и районам Челябинска», - рассказала участникам экскурсии глава города Наталья Котова.