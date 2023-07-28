Глава Челябинска Наталья Котова прошлась по новому бульвару

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Фото: Ольга Петренко

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В Курчатовском районе Челябинска завершается благоустройство нового общественного пространства. Пешеходная зона по проспекту Победы от улицы Солнечная до Молдавской, протяженностью свыше одного километра, уже радует жителей района. Вчера, 27 июля, ее оценила глава Челябинска Наталья Котова. Вместе с главой Курчатовского района Сергеем Антиповым она побывала на объекте.

Благоустройство территории ведется в рамках программы «Формирование современной городской среды». Два месяца, 23 миллиона вложенных рублей и 30 человек, которые трудились над проектом. Работы сданы на месяц раньше срока. Подписанный осенью контракт позволил за зимний период подготовиться и закупить все необходимое. И уже с первого апреля работа на этом участке закипела.

Были убраны незаконно установленные киоски, на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавская ликвидирована автостоянка, которая находилась в ужасном состоянии. На участке подрядчик демонтировал старое покрытие, избавился от сухостоя, провел необходимые земляные работы.

После благоустройства территория площадью 28 тысяч квадратных метров представляет собой уютную аллею, выложенную плиткой, обустроена велосипедная дорожка, автопарковки, новые скамейки, урны, установлены малые архитектурные формы.

Жители вспоминают как раньше приходилось пробираться по узкой дорожке, которая после дождя утопала в воде, а по бокам сплошь заросли и аварийные деревья.

Сегодня это комфортная современная прогулочная тропа. Решен вопрос с озеленением: высажены молодые рябины и липы. В ближайшее время завершится монтаж и установка световых опор для наружного освещения и видеонаблюдения, что повысит уровень безопасности для жителей района. 

«Это уже второй этап благоустройства проспекта Победы. Два года назад мы привели в порядок участок от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. В ближайшей перспективе – от Молдавской до Чичерина», - рассказывает глава района Сергей Антипов.

Только в этом году в районе обустроено три общественных пространства, 15 дворов, отремонтированы внутриквартальные проезды. Все это становится возможным благодаря программам «Инициативное бюджетирование» и «Формирование современной городской среды». Сами жители становятся инициаторами и могут полностью включаться в процесс благоустройства, контролируя и корректируя ход работ.

Один из таких примеров – двор дома по адресу Комсомольский проспект, 134. Именно туда Наталья Котова и Сергей Антипов отправились после прогулки по пешеходной аллее на проспекте Победы.

Здесь чиновников ждали не только представители управляющей компании, которые занимались благоустройством двора, но и местные жители – с благодарностью. Двор изменился: новый асфальт, большая спортивная площадка с тренажерами, яркая детская площадка, скамейки, клумбы. Теперь это любимое место жителей не только этого дома, но и ближайших.

«Два года жильцы ждали, когда их двор включат в программу. И вот результат. Прекрасное уютное место в современном стиле. Благоустройство выполнено в комплексе: ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, бордюров, установка малых архитектурных форм, спортивная и детская площадки. В общей сложности затрачено более 10 миллионов рублей. Главное, что жители дома довольны обновленным двором. Будем и дальше продолжать эту работу по другим объектам и районам Челябинска», - рассказала участникам экскурсии глава города Наталья Котова.

Автор: Ольга Петренко
Курчатовский район
Наталья Котова
благоустройство
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25.07.2023 16:48

Общественный транспорт в Челябинске будет ездить быстрее

25.07.2023 16:23

На улицах Челябинска появилась «вафельница». Для чего?

25.07.2023 15:46

Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию

25.07.2023 14:39

Delta Системы безопасности: в первом полугодии 2023 года количество правонарушений в Челябинске снизилось на 6 процентов, при этом вдвое вырос «уровень тревожности»

25.07.2023 14:15

В Челябинскую область возвращается аномальная жара

25.07.2023 13:55

Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта

25.07.2023 13:44

Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами

25.07.2023 13:20

Челябинцы держат наиболее сложные участки фронта

25.07.2023 13:14

Безэкипажные катера ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» в районе Севастополя

25.07.2023 12:43

В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок

25.07.2023 12:34

В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок

25.07.2023 12:21

Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!

25.07.2023 12:09

Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании

25.07.2023 11:25

Россельхознадзор исследует пробы почвы, огурцов и кабачков на наличие пестицидов и ядохимикатов

25.07.2023 11:24

Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской

25.07.2023 11:06

Челябинский облизбирком одобрил заявку на референдум по возврату прямых выборов глав

25.07.2023 10:53

Курчатовский район продолжают благоустраивать

25.07.2023 10:43

В Челябинске на озере Первое утонул шестилетний мальчик

25.07.2023 10:31

С берега озера Тургояк эвакуировали более 10 машин

25.07.2023 10:30

В Челябинске состоится чемпионат по скейтбордингу