18.05.2022
Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку ради 2500 тысяч рублей
18.05.2022
В Челябинске мальчик упал в строительный котлован
18.05.2022
Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД
18.05.2022
В Челябинске наградили самых умных южноуральских школьников
18.05.2022
Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло
18.05.2022
Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»
Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД
15.04.2022
Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
26.03.2022
Пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области возглавит Елена Епимахова
16.03.2022
В Магнитогорске полицейский УАЗик столкнулся с трамваем
11.02.2022
В Челябинской области силовики ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022