Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков встретился с личным составом областного УГИБДД и поощрил отличившихся сотрудников. Инспекторам были вручены почетные грамоты и благодарности.

В ходе визита руководитель главка с представителями инспекции по личному составу провел строевой смотр сотрудников. У госавтоинспекторов проверили внешний вид, наличие служебных удостоверений и жетонов, состояние форменного обмундирования.

«По завершении строевого смотра Михаил Скоков обратился к сотрудникам областного полка ДПС со словами благодарности за их бесценный и полезный труд, настойчивость и принципиальность в вопросах соблюдения ПДД участниками дорожного движения. Руководитель Главка отметил, что инспектор ГИБДД всегда находится на посту – в дождь и в снег, в жару и в стужу. Работа хоть и тяжелая, но ее ценой являются спасенные жизни и здоровье тех, кто находится за рулем, их пассажиров, а также пешеходов», - рассказали в главке.

Пятнадцать человек были поощрены почетными грамотами и благодарностями за обеспечение общественного порядка и безопасности людей при проведении общероссийских праздничных мероприятий в мае.

Михаил Скоков также отметил, что сотрудник ГИБДД не только должен неукоснительно требовать от участников дорожного движения соблюдение ПДД, но и к себе самому предъявлять высокие требования, быть образцом и примером для людей.