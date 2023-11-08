Глава Курчатовского района встретился с юными преемниками

Глава Курчатовского района Сергей Антипов провел встречу с учениками школ района – «Юными главами» и их командами.

Беседа ребят с Сергеем Антиповым состоялась в рамках проекта «Юный глава», в котором школьники проявляют лидерские способности, учатся эффективно работать в команде и реализовывают свои инициативы. Организатор конкурса – «Движение первых» Челябинской области.

«Искренне рад работать вместе с «Движением первых», встречаться с такими молодыми людьми. Ваши идеи помогают нам в работе. Курчатовский район – прекрасное место для развития молодежи. У нас есть все, чтобы получать достойное образование – образовательные центры и колледжи, десятки крупных промышленных предприятий, развитая система образования и так далее. Я считаю, что главное – иметь правильно поставленную цель и идти к ней», – обратился с приветственным словом к ребятам глава Курчатовского района Сергей Антипов.

Сначала Сергей Васильевич рассказал молодым людям о своем профессиональном пути, Совете депутатов и районном бюджете. Он отметил, что 80 процентов идет на благоустройство района. В ближайший год комплексно благоустроят еще 15 дворов и сквер по улице Молодогвардейцев, отремонтируют 29 внутриквартальных проездов, а еще, что особенно интересно для молодежи, – построят новый корпус Детской филармонии и откроют центр тхэквондо. В нем смогут заниматься 600 ребят.

«В детстве я хотел стать строителем или архитектором. Но я из семьи металлургов – все на заводе работали. Родители посоветовали мне тоже обучаться на металлурга, а я и не возражал. Но интерес к строительству у меня до сих пор – с удовольствием бываю на публичных слушаниях в Доме архитектора», – рассказал Сергей Антипов.

После Сергей Антипов предложил ребятам задавать ему любые вопросы. Так, молодых людей как «юных глав» интересовало, какими качества должен обладать управленец. По мнению Сергея Васильевича, такой человек должен понимать, что на его плечах – большая ответственность. Также он должен быть честным, коммуникабельным и готовым отдавать себя работе зачастую в ущерб личной жизни. При этом работа не должна мешать ему развиваться.

Еще юношам и девушкам Курчатовского района было интересно, насколько, по мнению Сергея Васильевича, важно участвовать в конкурсе «Юный глава». Он ответил, что это необходимо и более того дал задание сотрудникам отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации проработать вопрос об организации районного конкурса для юных глав.

В прошлом году за звание «Юный Глава» боролись 15 обучающихся, лидеров ученического актива образовательных организаций города Челябинска. Все они не только прошли различные конкурсные испытания, но и разработали свои социально значимые проекты. Команда победителей выбрала своим приоритетным направлением патриотическое воспитание и формирование позитивного отношения молодого поколения к своей малой Родине. В этом году от Курчатовского района в конкурсе участвует 8 ребят со своими командами. Ученица 13 школы Дарья Патрушева, например, реализует образовательный проект, сотрудничая с мультимедийным парком «Россия – моя история». Восьмиклассница готовит выставку про учительские династии.

«Я очень люблю общаться и знакомиться с новыми людьми. Мне интересны их взгляды на жизнь и мнения. А встреча с Сергеем Васильевичем запомнилась тем, что он может часами рассказывать про район. Видно, что Сергей Васильевич очень его любит и хочет по максимуму его благоустраивать. Приятно, что глава района дает развернутые ответы, воспринимая нас как уже взрослых личностей», – рассказала ученица школы №13 Дарья Патрушева.

Победители конкурса совместно со своей командой весь следующий год будут реализовывать программу деятельности и войдут в Совет обучающихся-участников местных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в городе Челябинске.