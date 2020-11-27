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Глава минздрава оценил готовность к работе ГКБ №2 Челябинска, отремонтированной после взрыва

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов осмотрел городскую больницу №2, восстановленную после возгорания, и пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

Напомним, 31 октября в результате возгорания и взрыва на кислородной станции серьезно пострадало остекление здания и внутренние помещения. Сотрудники больницы в кратчайшие сроки эвакуировали 150 пациентов, которых позже распределили по другим базам города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу в кратчайшие сроки вернуть больницу к работе после чрезвычайной ситуации с кислородной станцией. Практически сразу после ЧП в медицинском учреждении приступили к проведению аварийно-восстановительных работ. На эти цели из резервного фонда Главы города Челябинска было выделено 10 миллионов рублей. Работы проведены менее чем за месяц.

«Жесткие сроки, поставленные Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, по введению учреждения в строй, никак не отразились на качестве», - заверила главный врач ГКБ №2 Ольга Поздеева.

Глава регионального минздрава Юрий Семенов осмотрел все помещения лечебного учреждения, начиная с приёмного покоя и в отделениях. «Больница полностью готова для приёма пациентов», - констатировал министр.

В четверг, 26 ноября, ГКБ №2 начала прием плановых пациентов. После ремонта больница вернулась к оказанию плановой помощи и в настоящий момент сюда госпитализируют пациентов преимущественно кардиологического и терапевтического профиля.