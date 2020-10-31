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Алексей Текслер: При транспортировке из ГКБ-2 никто из пациентов не погиб

Происшествия
Сегодня, 15:35
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Автор: 
Евгения Александрова

При транспортировке из ГКБ-2, где сегодня, 31 октября, взорвалась кислородная станция, на другие ковидные базы Челябинска никто из пациентов не погиб.

Об этом журналистам заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Информация в СМИ на этот счет некорректна, хотя на самой ковидной базе в городской больнице №2, где произошел взрыв газового оборудования, с утра были умершие. Сейчас заслушивали реаниматолога, он не связывает взрыв и пожар в больнице с гибелью пациентов. Дальше разбираться в ситуации будут следственный комитет и прокуратура», - сообщил Алексей Текслер.

Глава региона сообщил также, что эвакуация пациентов (это 158 человек) завершена. Тяжелых пациентов в медучреждения доставляли машины скорой помощи. Остальных больных на ковидные базы транспортировали на нескольких автобусах. В настоящий момент вся необходимая помощь больным оказывается.

Как сообщает горздрав, всем 158-ми эвакуированным пациентам будет обеспечена непрерывность лечения, так как карты по ним ведутся в электронном виде и доступны медицинским работникам.

«Рядом пострадал жилой дом, были выбиты окна, несколько балконов загорелось. Пожар был быстро локализован. Жителям будут предоставлены помещения маневренного фонда либо общежитие ЮУрГУ. Это общежитие было только что построено, оно в отличном состоянии, все необходимые условия для эвакуированных будут обеспечены», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор заявил, что людям будет оказана необходимая материальная помощь, так как их квартиры пострадали в результате чрезвычайной ситуации. В мэрии уточнили, что помощь жильцы получат по линии соцзащиты. Завтра, первого ноября,  специалисты выйдут для работы с людьми.

«Ситуация находится на контроле, оперативно был организован штаб, я его возглавил. Вечером будем проводить итоги проводимой в настоящее время итоги», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, восстановить больницу должны в ближайшие дни. Соответствующие поручения даны.

«Там повреждения не очень большие, в отдельных помещениях. Сам был в больнице, обошел первый, второй этажи. Сейчас главное - быстро, оперативно провести остекление, работа уже ведется. Также необходимо будет провести ремонт. Думаю, в течение ближайших дней мы это организуем», - подчеркнул губернатор.

По данным городской администрации, больнице будут помогать специалисты нескольких управляющих компаний.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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