«Главная необычность наших героев – в их обыкновенности»: сегодня в кинотеатрах начинается показ комедии «Праздники» с Марией Ароновой и Виталием Хаевым

Сегодня, 7 сентября, в широкий российский прокат вышла новая семейная комедия «Праздники» от создателей фильма «Батя».(12+)

В центре его сюжета – история семьи Пыжовых, которые кажутся примерной ячейкой общества, но в шкафу у каждого члена семейства свои «скелеты». Праздники, на которые соберется вся семья, станут для нее серьёзной проверкой на прочность.

Героиня Марии Ароновой – Наталья Николаевна – мать двоих взрослых дочерей и глава семьи Пыжовых. Она преподаёт в Академии МВД, каждого видит насквозь и искренне верит, что всё в её жизни сложилось как надо: крепкий дом, дружная семья, любящий муж. Для полного счастья Наталье Николаевне осталось только выдать любимых дочек замуж. Но накануне ее 50-летнего юбилея вдруг выясняется, что когда-то ее муж Виктор (Виталий Хаев) возможно закрутил на курорте роман со случайной знакомой Любой (Инга Оболдина).

Мир Пыжовых рушится, но Наталья не хочет показывать дочкам дурной пример и решает не говорить о грядущем разводе. Лучше сделать картинку праздника идеальной. Только ее дочери Юля (Яна Енжаева) и Лена (Анастасия Калашникова) тоже скрывают от родителей всю правду о своей личной жизни: одна приводит для знакомства фиктивного парня Вову (Никита Павленко), а другая терпит абьюзера Сергея (Вячеслав Чепурченко). Когда все собираются вместе на майские, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью Пыжовых до основания, или сделают ее только крепче.

Денис Шенин, сценарист и креативный продюсер:

«Главная необычность наших героев – в их обыкновенности. Мы пытались сделать семью Пыжовых узнаваемыми для всех, какими были и Кузякины из фильма «Любовь и голуби» или Горбунковы из «Бриллиантовой руки». Чтобы зритель видел в них своих знакомых, своих соседей, себя. Да, они чуть эксцентричнее, но они – это мы».

Борис Дергачев, режиссёр: У нас в фильме акцент сделан не на том, как отмечается праздник. Не так важно само событие, как период перед ним, когда ты ждешь этого момента – праздника. И вот как раз в это время в фильме и происходят все перипетии. Конфликт внутри праздника раскрывает персонажей и показывает их истинное лицо и отношение друг к другу.

Виталий Хаев: «В каждой семье есть свои секреты, свои тайны. И все семьи собираются на праздники, где эти тайны могут открыться. Я не хотел бы раскрывать подробности нашего фильма, но мне хочется, чтобы зрители в кинотеатрах улыбнулись, ощутили тепло, добро и радость. Мы снимали фильм «Праздники» с потрясающей командой, с партнерами, которым я доверяю».

Мария Аронова:

«В фильме «Праздники» мы с помощью наших персонажей говорим на крайне серьёзные темы, но подано всё это в комедийном ключе. Мне очень нравится моя героиня, потому что ценности, про которые я высказываюсь в этом образе, мне очень близки. И вся эта прекрасная семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает мне мою. И я очень надеюсь, что наши зрители во время просмотра смогут ощутить то же самое».

Режиссер-постановщик картины – Борис Дергачев.

В ролях: Мария Аронова, Виталий Хаев, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Инга Оболдина, Денис Парамонов и Сергей Канаев. Закадровый голос рассказчика – Сергей Бурунов.