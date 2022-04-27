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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.04.2022

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27.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Главная Премия Челябинской области для юных талантов "АНДРЮША-2022" – в прямом эфире на 10 площадках!

Грандиозный Гала-концерт XIII детской Премии в сфере искусства можно смотреть онлайн на 10 площадках: сайте медиахолдинга 1 областной 1obl.tv, федеральной цифровой платформе «PRO.Культура.РФ», интернет-ресурсах Президентского фонда культурных инициатив, медиагрупп «Комсомольская правда», «Наш Челябинск», соцсетях фонда «Андрюша»Начало 28 апреля в 19.00 по местному времени. Также концерт покажут в записи на канале ОТВ 29 апреля в 19.30.

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Уже 13 лет конкурс выявляет талантливых детей Южного Урала и оказывает судьбоносную поддержку на их творческом пути. Гала-концерт по традиции пройдет на главной региональной сцене – в Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Около тысячи талантливых детей выступят в совместных номерах с приглашенными артистами – деятелями искусства и культуры федерального масштаба, друзьями фонда «Андрюша».

Ведущим праздника и в этот раз станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Он ежегодно (!) с 2010 года приезжает в Челябинск, чтобы провести детский «Оскар» Челябинской области.

«Уверена, гости испытают удовольствие и гордость за талантливых ребят Южного Урала! – поделилась основатель и директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. – Мы приготовили фееричный концерт, который впечатлит любого зрителя: и взрослого, и ребенка, как в зале, так и онлайн. Ежедневные репетиции под руководством режиссера Ларисы Сазоновой шли более месяца. Представим яркие массовые номера в самом современном техническом оснащении. Видеоконтент для концерта эксклюзивно создан креативным московским агентством One More Group, а финальным аккордом станет лазерное и мультимедийное шоу».

Зрителей ожидают сюрпризы. В их числе – встреча с чемпионом мира по битбоксу, певцом и композитором, человеком-оркестром Вахтангом Каландадзе (г. Москва).

Прологом концерта станет массовый номер в формате мюзикла на песню «Все зависит от нас самих». В нем задействованы более трехсот танцоров и вокалистов – лауреатов и членов «Золотого фонда» Премии «Андрюша» разных лет.

Ежегодно победители Премии становятся участниками главного детского вокального проекта страны «Голос.Дети». На Гала-концерте они исполнят одну из композиций этого шоу: песню Believer совместно со Светланой Коротеевой, профессором кафедры «Культуры и искусства» МосГУ, под сопровождение оркестра барабанщиков «Джамбо-Кидс». Также выпускники и подопечные фонда вместе с певицей, членом жюри Премии «Андрюша» Ольгой Безруковой (г. Москва) исполнят песню Джона Леннона Imagion.

Аудитория насладится и голосом заслуженной артистки Республики Ингушетия солистки Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Анны Сидниной (г. Москва). Дополнит номер массовый танец Детской хореографической студии «Урал», дважды обладателя Гран-При Премии «Андрюша».

Выступят и выпускники фонда, окончившие Российский институт театрального искусства: Сергей Зимин, ныне солист Ансамбля песни и пляски Военно-космических сил России, Татьяна Бикмухаметова, солистка «Молодежки» театра «Геликон-опера». Они исполнят знаменитую композицию «Призрак оперы», а хореографическое оформление создаст дважды лауреат Премии «Андрюша» ансамбль танца «Эхо».

И конечно, на сцену выйдут победители Премии «Андрюша-2022»! Новые подопечные фонда получат статуэтки Премии «Мальчик, зажигающий звезды» и призовые поездки. Их педагоги будут награждены денежными сертификатами для повышения квалификации. После конкурса лауреаты 2022 отправятся для обучения в Школу вокального мастерства Елены Образцовой в Санкт-Петербург, Летнюю творческую мастерскую «Школы Виктора Маевского» в Суздаль, во Всероссийский центр «Орленок», на всероссийский хореографический летний лагерь «Данс-креатив» в Туапсе и другие фестивали.

Информационное агентство Урал-Пресс-Информ впервые в этом году поддержало проект и стало информационным партнером XIII Премии "Андрюша-2022".

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Поисковая экспедиция южноуральских судебных приставов обнаружила останки 17 бойцов Красной Армии

26.04.2022 13:09

Челябинские таможенники совместно с ФСБ задержали контрабандиста военной продукции

26.04.2022 12:59

Полицейские Каслей посетили многодетную семью беженцев из ДНР

26.04.2022 12:52

Челябинец убил любовницу, которая не отпускала его к жене

26.04.2022 12:35

Выделены дополнительные средства на строительство дорог, в том числе трассы «Москва-Екатеринбург»

26.04.2022 12:33

На улице Свободы в Челябинске при восстановлении тротуара вырубят липы

26.04.2022 12:26

В Челябинске спасли большую поганку, спрятавшуюся под балконом

26.04.2022 12:18

Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили лжеминеров

26.04.2022 11:54

В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования

26.04.2022 11:53

Челябинск отметит Великую Победу вместе с Александром Маршалом и Олегом Газмановым

26.04.2022 11:50

В Челябинске военный осужден за нападение на полицейского

26.04.2022 11:49

Полицейские просят южноуральцев не дебоширить в майские праздники

26.04.2022 11:49

УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду

26.04.2022 11:19

На улице Цвиллинга в Челябинске обустроят 12 посадочных площадок с остановочными павильонами

26.04.2022 11:15

«Музей танца» Челябинского института культуры станцует… в музее

26.04.2022 10:59

В отношении пьяного стрелка из Златоуста возбуждено уголовное дело

26.04.2022 10:40

Браво, Горбачевский! Аплодисменты юбиляру Златоустовского «Омнибуса»

26.04.2022 10:37

«Динамо-Уралочка» громит соперниц на юниорском первенстве России

26.04.2022 10:21

«Письмо с фронта» - посвящение «Малахита» и Сергея Зыкова Дню Победы

26.04.2022 10:20

Клиенты ВТБ в два раза активнее стали общаться с голосовым ассистентом 

26.04.2022 10:19

Президент подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

26.04.2022 10:17

Уникальная выставка об уральском чуде – Каслинском литье – откроется в Челябинске

26.04.2022 10:05

«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022 09:54

Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям объект нацпроекта «Образование» в Верхнеуральске

25.04.2022 21:15

Фотограф Антон Сибиль про фотографирование молний

25.04.2022 20:50

Где же взять кредит для развития бизнеса?

25.04.2022 19:08

Текслер: Сегодня работаю в столице

25.04.2022 18:35

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

25.04.2022 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля