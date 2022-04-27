Главная Премия Челябинской области для юных талантов "АНДРЮША-2022" – в прямом эфире на 10 площадках!

Грандиозный Гала-концерт XIII детской Премии в сфере искусства можно смотреть онлайн на 10 площадках: сайте медиахолдинга 1 областной 1obl.tv, федеральной цифровой платформе «PRO.Культура.РФ», интернет-ресурсах Президентского фонда культурных инициатив, медиагрупп «Комсомольская правда», «Наш Челябинск», соцсетях фонда «Андрюша» . Начало 28 апреля в 19.00 по местному времени. Также концерт покажут в записи на канале ОТВ 29 апреля в 19.30.

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Уже 13 лет конкурс выявляет талантливых детей Южного Урала и оказывает судьбоносную поддержку на их творческом пути. Гала-концерт по традиции пройдет на главной региональной сцене – в Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки. Около тысячи талантливых детей выступят в совместных номерах с приглашенными артистами – деятелями искусства и культуры федерального масштаба, друзьями фонда «Андрюша».

Ведущим праздника и в этот раз станет заслуженный артист России актер театра и кино Александр Олешко. Он ежегодно (!) с 2010 года приезжает в Челябинск, чтобы провести детский «Оскар» Челябинской области.

«Уверена, гости испытают удовольствие и гордость за талантливых ребят Южного Урала! – поделилась основатель и директор Детского фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская. – Мы приготовили фееричный концерт, который впечатлит любого зрителя: и взрослого, и ребенка, как в зале, так и онлайн. Ежедневные репетиции под руководством режиссера Ларисы Сазоновой шли более месяца. Представим яркие массовые номера в самом современном техническом оснащении. Видеоконтент для концерта эксклюзивно создан креативным московским агентством One More Group, а финальным аккордом станет лазерное и мультимедийное шоу».

Зрителей ожидают сюрпризы. В их числе – встреча с чемпионом мира по битбоксу, певцом и композитором, человеком-оркестром Вахтангом Каландадзе (г. Москва).

Прологом концерта станет массовый номер в формате мюзикла на песню «Все зависит от нас самих». В нем задействованы более трехсот танцоров и вокалистов – лауреатов и членов «Золотого фонда» Премии «Андрюша» разных лет.

Ежегодно победители Премии становятся участниками главного детского вокального проекта страны «Голос.Дети». На Гала-концерте они исполнят одну из композиций этого шоу: песню Believer совместно со Светланой Коротеевой, профессором кафедры «Культуры и искусства» МосГУ, под сопровождение оркестра барабанщиков «Джамбо-Кидс». Также выпускники и подопечные фонда вместе с певицей, членом жюри Премии «Андрюша» Ольгой Безруковой (г. Москва) исполнят песню Джона Леннона Imagion.

Аудитория насладится и голосом заслуженной артистки Республики Ингушетия солистки Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной Анны Сидниной (г. Москва). Дополнит номер массовый танец Детской хореографической студии «Урал», дважды обладателя Гран-При Премии «Андрюша».

Выступят и выпускники фонда, окончившие Российский институт театрального искусства: Сергей Зимин, ныне солист Ансамбля песни и пляски Военно-космических сил России, Татьяна Бикмухаметова, солистка «Молодежки» театра «Геликон-опера». Они исполнят знаменитую композицию «Призрак оперы», а хореографическое оформление создаст дважды лауреат Премии «Андрюша» ансамбль танца «Эхо».

И конечно, на сцену выйдут победители Премии «Андрюша-2022»! Новые подопечные фонда получат статуэтки Премии «Мальчик, зажигающий звезды» и призовые поездки. Их педагоги будут награждены денежными сертификатами для повышения квалификации. После конкурса лауреаты 2022 отправятся для обучения в Школу вокального мастерства Елены Образцовой в Санкт-Петербург, Летнюю творческую мастерскую «Школы Виктора Маевского» в Суздаль, во Всероссийский центр «Орленок», на всероссийский хореографический летний лагерь «Данс-креатив» в Туапсе и другие фестивали.

Информационное агентство Урал-Пресс-Информ впервые в этом году поддержало проект и стало информационным партнером XIII Премии "Андрюша-2022".

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