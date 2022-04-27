Одним из ведущих Премии «Андрюша-2022» станет девятилетний Мирон Довгань из Челябинска

Мальчик, покоривший зрителей шоу «Голос» и «Лучше всех», вновь выйдет на сцену вместе с Александром Олешко

Уже в этот четверг, 28 апреля, на сцене Челябинского театра оперы и балеты пройдет благотворительный Гала-концерт и награждение лауреатов ХIII Премии «Андрюша-2022». Ежегодно, на протяжении уже 13 лет, грандиозное событие собирает сотни самых одаренных детей со всего региона, многие из которых находятся в трудной жизненной ситуации.

Ведущим концерта, по сложившейся доброй традиции, станет заслуженный артист России актер театра и кино, любимец детей и взрослых Александр Олешко, а его соведущим – уроженец Челябинска, девятилетний музыкант Мирон Довгань. В преддверии волнительного события мы поговорили с мамой мальчика Анной Мальцевой и узнали, как юному таланту удалось покорить жюри шоу «Голос», попасть в гости к Максиму Галкину на «Лучше всех» и уже второй год бытть соведущим Александра Олешко.

«О Детском благотворительном фонде «Андрюша» я узнала давно. Будучи руководителем музыкальной студии, мои ученики принимали участие в Премии с 2012 года. Мирону было полтора года, когда мы вновь пришли на Премию. Он тогда весь концерт проспал у меня на руках. А еще в тот год приезжал Чарли Армстронг. Есть фото, где он держит спящего Мирошу на руках. Можно сказать, что Мирон вырос во время Премии «Андрюша». В следующий раз я пришла уже с младшей дочкой Лидой. А старшему было пять, когда начали участвовать с учениками в конкурсе. В общем, все дети росли с фондом «Андрюша», – рассказала Анна Мальцева.

По словам мамы, Мирон рано начал проявлять себя как музыкант. Его няня, которая и сейчас следит за успехами мальчика, была музыкальным работником в детском саду. С первых месяцев жизни юного таланта она с ним пела, читала стихотворения, так что петь он начал раньше, чем говорить. Затем Мирон часто бывал на уроках вокала, которые вела для детей его крестная.

«Когда Мирону было три, он смотреть «Лучше всех» и сказал, что поедет на шоу. Мы начали учить стих про зайчонка, подготовили песню «Самбо белого мотылька». Он слушал песни, которые как раз слышал на уроках вокала у крестной. Мы записали видео и выслали на «Первый канал». Через 10 минут нам позвонили, чтобы узнать, что еще мы умеем. Выяснилось, что для шоу нужно знать еще 6 песен и примерно столько же стихотворений. А ему всего три года. Я сама всегда говорю родителям, чтобы они тысячу раз подумали, прежде чем на телевидение отдать ребенка. Были репетиция в 10-11 вечера, мы ели, где попало. Спали тоже. Но Мирон очень ответственно отнесся к съемкам, переживал, если опаздывали, напоминал мне о репетициях. В итоге на передаче он отказался читать стих. Так он ему надоел. Зато вживую спел вместе с Максимом Галкиным», – говорит мама Мирона.

После «Лучше всех» Мирона начали приглашать на различные конкурсы. Жизнь круто поменялась. Еще спустя время Филипп Киркоров заметил Мирона и предложил ему исполнить вместе песню на шоу в Челябинске. Тогда родители ребенка высоко оценили личностные качества артиста. Мама Мирона вспоминает, что под их родственников выделили весь первый ряд, а из-за задержки самолета Филипп Бедросович внес корректировки в сценарий. По окончании шоу все цветы, которые подарили королю поп-сцены, он отдал Мирону.

Первое выступление сына на шоу «Голос. Дети» Анна плохо помнит. Сильно волновалась.

«Я только захожу в комнату ожидания – у меня уже слезы градом. Но потом все члены жюри повернулись почти одновременно и таким образом облегчили мне жизнь (прим. ред. смеется). Знаю, что многие мамы проговаривают, кого ребенок должен выбрать в качестве наставника. У нас не было заготовки. Он сказал: «Хочу к Меладзе!» Рада, что это шоу было в нашей жизни. Ребенка укрепило. Ему потом не так страшно было сдавать экзамен в консерваторию», – отметила Анна Мальцева.

Так, проучившись в первом классе в челябинском лицее, Мирон поступил сразу во второй класс по специальности гобой Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Мирон уже строит планы на будущее – он видит себя композитором.

«Конечно, тяжело воспитывать таких творческих детей. Это нестабильные нервы, раннее взросление. У них переходный возраст уже в 8 лет начинается. Вместе с тем Мирон держит лидерские позиции. Он понимает, что надо учиться только на отлично. И еще хочет петь. Это больше как хобби», – добавила мама мальчика.

Сегодня у Мирона почти финальная репетиция перед грандиозным концертом. Несмотря на то, что в прошлом году он уже был соведущим Александра Олешко, и сын, и мама немного волнуются.

«Олешко в гримерке тогда сказал, что у него первый раз такой соведущий. Мирон спросил артиста, будут ли они еще шутить в следующем блоке и отходить от сценария (прим. ред. смеется). А вообще Премия «Андрюша» – это очень масштабное мероприятие. Ты потом весь год живешь этими эмоциями. Нигде нет большей такой Премии. И очень важно, что ее смотрят такие же маленькие детки, как когда-то Мирон, и думают: «Хочу тоже вести этот концерт!» У наших детей есть, к чему стремиться», – подытожила Анна Мальцева.