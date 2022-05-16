Главные снимки Владимира Белковского

Владимир Белковский был радиоинженером, в фотографии – фотолюбителем. Но именно в фотографии оставил о себе память, многие годы являлся руководителем Челябинского городского фотоклуба.

От фотомастера остается десять-двадцать снимков, говорил отец, и это хорошо, если столько его работ интересны и живут через десять-двадцать лет после их создания.

Сегодня, 16 мая, челябинский фотомастер отметил бы свое 89-летие. Его не стало осенью 1996 года.

Снимки отца живут и вспоминаются до сих пор. О нескольких из них, которые сам мастер считал своими главными работами, расскажу сегодня.

«Космонавт №…» облетел на марке планету

Снимок этот не сразу нашел свое название. Вначале он назывался «Сережка-космонавт». А потом уже - «Космонавт №...», который «приземлился» на почтовой марке в Германии, которая приклеенной на конверты побывала во многих и многих уголках планеты.

Речь идет о марке, выпущенной в ГДР к 25-летию создания при ООН Фонда помощи детям. «Лицо ребенка», символизирующее детство, было взято со знаменитого уже к тому времени снимка челябинского фотомастера Владимира Белковского.

Запечатлен был на нем старший сын фотохудожника Сергей. Сам я про эту историю вспоминаю с легкой иронией, ведь собственной заслуги в том, что стал «космонавтом», нет. Впрочем, в семейном архиве хранится «космический талисман» - настоящая почтовая марка с автографом действительно живой легенды отечественной космонавтики Алексея Леонова. Как-то встретились с ним в Музее космонавтики в Москве. Рассказал историю про марку, Алексей Архипович улыбнулся и поставил рядом с маркой историческую надпись: «Космонавту №...» от ...

А история самой фотографии очень проста: мама привела меня с зимней прогулки. Папа увидел лицо сына и сказал: «Подождите, не раздевайтесь». И пошел за фотокамерой «Зенит С», которой тогда снимал.

А привлекло его вот что – белый платок под шапкой, так делали тогда, чтобы ветер не поддувал во время прогулок на морозе, напоминал шлемы первых советских космонавтов.

Так снимок, который мог оказаться просто карточкой для семейного альбома, стал символом своего времени, много выставлялся в стране и мире, публиковался в различных изданиях. И вошел в число самых знаменитых работ челябинского фотомастера Владимира Белковского.

Кстати, в юном возрасте, как и многие мои сверстники, тоже собирал марки. А «свою» неоднократно получал по почте от взрослых коллекционеров из разных уголков Советского Союза. В конверт они вкладывали марку, а в письме просили поставить на ней автограф и отправить им обратно. А в виде гонорара присылали марки на разные темы.

Я выполнял их просьбу и снова запечатывал марку в конверт. А сам стал ее обладателем, когда, наконец, встретил в магазине «Филателия», был раньше такой в Челябинске специализированный магазин.

Уральская мадонна

Женщина, держащая младенца на руках. Мадонна. Возможно, это один из лучших снимков в мировой фотографии на вечную тему материнства. Не случайно в начале 70-х годов прошлого века за него челябинцу была присуждена одна из самых престижных наград в мире – «Золотая роза».

Снимок этот вошел в золотую коллекцию работ челябинских фотомастеров. Много раз публиковался и выставлялся.

В одном из фотоальбомов об Урале он оказался на одном развороте со стихотворением Людмилы Татьяничевой.

Наперекор

Изменчивой молве

Художники

Прославили в веках

Не девушку

С венком на голове

А женщину

С младенцем на руках.

Девичья красота

Несовершенна:

В не нет еще

Душевной глубины.

Родив дитя,

Рождается Мадонна.

В ее чертах –

Миры отражены.

Отец никогда не рассказывал историю рождения этой фотографии, может быть, просто сам никогда об этом не догадался спросить. Разгадал я ее «тайну», обнаружив как-то в семейном архиве снимок, из которого, видимо, и выкристаллизовывалась «Уральская мадонна». Скажу лишь одно: женщина на нем – в полный рост, и надо было быть истинным художником, чтобы разглядеть в снимке для семейного альбома будущий фотошедевр.

Фотография эта со временем стала своеобразным талисманом. Уже несколько десятилетий она живет и в квартире нашей семьи, и в Москве, в семье Николаевых, прекрасная половина которой и стала «уральской мадонной».

Да и Марина, которая когда-то «позировала» на руках своей мамы, уже давно сама стала мамой, а недавно – бабушкой. В юности она была чемпионкой мира по художественной гимнастике в командном выступлении. Сейчас – тренер в сборной России по художественной гимнастике у Ирины Винер.

Жизнь бесконечна

Это был нерядовой снимок в творчестве фотографа Владимира Белковского и всей советской фотографии. Назывался он «Жизнь бесконечна». Его героями стали три человека: великий армянский художник Мортира Сарьян, его внучка Катя и правнучка Маша.

Первые публикации снимка были на страницах челябинских газет, чьим постоянным автором многие годы был отец. А в начале семидесятых за него и еще одну знаменитую ныне фотографию «Уральская мадонна» челябинский фотомастер был удостоен Золотой розы в Чехословакии, высшей тогда награды в мировой художественной фотографии. Стоит отметить, что в семидесятые годы Чехословакия была общепризнанным законодателем моды всего фотографического процесса.

«Знойным летним днем августа 1969 года в семье великого армянского художника Мартироса Сарьяна с разницей в двенадцать часов родились две правнучки. Дочь внука Рубена назвали Анной в честь старшей сестры Мартироса Сергеевича, а дочь внучки Катерине – Мариам.

Обе девочки уже в раннем возрасте проявляли способности к рисованию. Мариам, или, как называли ее в семье, Маша, очень любила читать и параллельно чтению рисовать персонажей понравившихся ей книг. После окончания Ереванского художественного училища она работала на студии «Арменфильм» в отделе мультипликации. Однако каким бы замечательным графиком она ни была, ее призванием оказалась литература.

В 2009 году Мариам Петросян прославилась на всю Россию как автор романа «Дом, в котором». Могла ли Мариам унаследовать писательский дар от своего прапрадеда Газароса Агаяна – писателя-сказочника, которого в Армении сравнивают с Андерсеном?! Вполне вероятно. Из публикации в журнале «Дружба народов».

О том, что Мариам Петросян – это та самая девочка, что на снимке отца, узнал сравнительно недавно. Получил письмо от Ольги Сарьян на свою страничку в соцсети. «Рубен, Катин родной брат – мой муж, – написала она, вспомнив, что ее тоже снимал гостивший у них фотограф с Урала. – Катя написала книгу о Сарьяне, в нее вошли и сделанные тогда фотографии Владимира Белковского, могу вам ее передать».

Эта книга теперь есть на моей полке. Кстати, дочь Ольги Сарьян - Анна Сарьян стала профессиональным художником, ее картины легко найти в интернете.

Такая вот история. Жизнь бесконечна. Хочется в это верить и находить этому подтверждения. Одно из них – перед вами. И помог сделать его челябинский фотохудожник Владимир Белковский, которому 16 мая ему исполнилось бы 89 лет.

Видеть дальше, чем фотоаппарат

«Любой снимок – это документ истории, - говорил Владимир Белковский. - Но, с другой стороны, далеко не каждый снимок - произведение искусства. Несколько сот или даже тысяч кадров надо сделать, чтобы получить фото, которое будет содержать эстетическую информацию. Можно сделать миллион кадров – и не получить ни одного снимка, который мог бы стать произведением искусства».

Можно взять кисть и что-то рисовать. Случайно можно получить шедевр. Но вероятность этого гораздо меньше, чем возможность выиграть в спортлото. Почему?

Речь ведь идет о произведении искусства, а рождение это – будь то картина, скульптура, книга или фото – связано совсем не с кистью и красками, гусиным пером или авторучкой, типом фотокамеры или объектива. Рождение его связано с личностью художника – с его взглядом на мир, с его чувствами, с его переживаниями и эмоциями не только в момент съемки, но и при дальнейшей работе над отпечатком.

Что легко, не в муках рождается, как правило, и быстро умирает. Что недорого автору, вряд ли будет дорого и зрителю.

И здесь не имеет решающее значение, кто изображен на снимке – знаменитый человек или неизвестная личность. Можно сфотографировать свою жену, можно главу государства. Результат зависит, прежде всего, от того, с помощью чего создано фото – камерой и проявителем или сердцем и кровью.

После талантливого фотографа остается обычно несколько десятков снимков. На большее просто не хватает ударов сердца и крови.

Но и этого мало. Фотоискусство сильно своей документальностью. Но документальность – это не натурализм, а, прежде всего, правда. Но и этого мало. Надо отразить не правду факта, а правду образа, правду идеалов, правду об одном человеке сделать правдивым рассказом о человечестве.

Вот здесь человек с камерой должен видеть гораздо дальше, чем фотоаппарат. Видеть шире и глубже, чем это может сделать объектив его камеры. Надо суметь в буднях увидеть то, что другие не увидели.

И еще. Фотохудожник должен нести зрителю положительный заряд эмоций, чтобы он не изображал. Молодость или старость, радость или печаль. Фотография может быть черно-белой или совсем черной. Но нести человеку она должна радость и счастье, надежду и любовь, призыв к борьбе, а не к апатии и бессилию.

Снимки отца «вылежали время» и стали выразителями своего времени. Фотожурналист Евгений Ткаченко много лет сказал о нем следующее: «Владимир Белковский любит оценивать свои снимки с позиции творчества фотомастеров различного направления. Он стремится посылать их на конкурсы и выставки во многое страны и нередко добивается успеха. Наиболее крупный из них – главный приз «Золотая роза», полученный в 1973 году на международной выставке в Чехословакии. Этого приза удостоены три работы: «Мать», «Жизнь бесконечна» и «Ожидание». Они и другие фотографии автора показывают, как любит и уважает человека Владимир Белковский. Он очень хочет, чтобы зрители относились к его героям так же тепло, как он сам. Ведь каждый снимок у него вылежал время, осмыслен автором и лишь после этого получил право на обозрение».

Прошло немало лет. Снимки отца «вылежали время» и стали выразителями своего времени – шестидесятых и семидесятых годов.

Они часто вспоминаются, потому что гармония, любовь к человеку, доброта – вечные ценности.