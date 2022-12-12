Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков с рабочим визитом посетил Северо-Кавказский регион, где встретился с южноуральскими полицейскими, находящимися в командировке на пункте пропуска Затеречный.

Свой визит на пункт пропуска главный полицейский Южного Урала начал с возложения цветов к мемориалу памяти погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей.

«Затем на торжественном построении личного состава главный полицейский Челябинской области выразил полицейским слова искренней благодарности за службу и вручил почетные грамоты и благодарности. Всего было награждено 45 полицейских», - рассказали в региональном полицейском главке.

Михаил Скоков подчеркнул, что южноуральскими полицейскими выполнение служебных задач осуществлялось на высоком профессиональном уровне, оказанное ставропольским коллегам содействие в охране общественного порядка получило положительную оценку.