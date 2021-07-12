Горнолыжный курорт «Солнечная долина» модернизирует очистные сооружения

Курорт «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) - популярное место отдыха для самих южноуральцев, гостей из Екатеринбурга, Тюмени, Башкирии. В зимнем сезоне 20/21 курорт стал популярен и среди гостей из Москвы.

За сезон курорт Челябинской области посещает более 250 тысяч человек и проведено двадцать семь соревнований регионального и федерального уровня, в том числе, международные соревнования – этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Международные соревнования посещают спортсмены и представители команд из 15 стран. В планах - провести Кубок Европы по сноуборду и даже Чемпионат мира по фристайлу.

Солнечная долина развивается и строится. На фоне расширения инфраструктуры, руководство курорта уделяет повышенное внимание заботе об окружающей среде и стремится сохранить природу в первозданном виде. Гости, помимо комфортных условий проживания, отмечают уникальность природы – горы, реки, озера, чистый воздух.

«Туристы едут к нам со всей страны, в том числе, за природой. В мегаполисах такого не найдешь. В стратегию развития курорта мы закладываем и мероприятия, направленные на охрану окружающей среды, поддержание флоры и фауны в том виде, в котором она была представлена изначально. Мы участвует в марафонах по очистке территории, не только нашей, но водной жемчужины Южного Урала территории озера Тургояк», - рассказал коммерческий директор «Солнечной долины» Николай Шиков.

Одним из актуальных вопросов, обсуждаемых последние годы как на территории Челябинской области, так и всей России, является качество воды и сохранение водных источников.

В целях реализации экологических программ и снижения воздействия на окружающую среду, горнолыжным курортом «Солнечная долина» закончено проектирование и изготовление оборудования дополнительного, второго блок очистных сооружений. В настоящее время завершается поставка технологического оборудования. Начало монтажных работ запланировано на конец июля 2021 года, а уже в ноябре 2021 года планируется окончание пуско-наладочных работ и запуск объекта в эксплуатацию.

Разработчик очистных сооружений - предприятие, имеющее соответствующую сертификацию и опыт работы по проектированию и изготовлению технологического оборудования. Аналоги проверены специалистами компании Заказчика в гг. Москва, Тула, Санкт-Петербург.

Очистные сооружения представляют собой установку, выполненную из сблокированных контейнеров с оборудованием, осуществляемым полный цикл очистки хозяйственно-бытового стока.