«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене

Челябинская команда ВКН «Город N» совсем скоро будет шутить на столичной сцене – четвертого марта в Москве пройдет 1/8 финала Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

Для челябинских юмористов это уже третий сезон в Высшей лиге - «Город N» трижды успешно проходили этап 1/8 финала, доходили до полуфинала, участвовали в фестивалях «Голосящий КИВИН» в Светлогорске и в «Кубке мэра Москвы», но статус финалистов Высшей лиги пока остался непокоренным. Без проблем преодолев фестиваль команд КВН в Сочи, челябинские ребята были вновь приглашены в главную лигу Международного союза КВН.

В 1/8 финала КВНщикам предстоит соперничать с четырьмя командами из Санкт-Петербурга, Владивостока, Москвы и Курганской области. Зрителей ждут выступления команд в конкурсах «Приветствие», «Биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

«Город N» уже в Москве - готовится к игре, подбирает реквизит, работает с редакторами Высшей лиги и усердно репетирует.

Все новости об участии челябинских команд в играх телевизионных лиг, а также информация о событиях в жизни челябинского КВН размещается в официальной группе Центральной Уральской лиги ВКонтакте или в Телеграм-канале.

Организатором участия челябинских команд Клуба веселых и находчивых выступает городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства региона и мэрии южноуральской столицы.