Горячая вода вернется в дома Советского района Челябинска, на очереди отключение еще в трех районах

В многоквартирные дома, садики, школы и больницы Советского района Челябинска сегодня, 29 апреля, в полночь может быть вернется горячая вода, отключенная в начала недели.

Напомним, с 18 апреля в Челябинске по распоряжению главы города Натальи Котовой завершили отопительный сезон, а с 25 апреля в домах и социальных объектах Советсткого района Челябинска отключили горячую воду для испытаний магистральных сетей на тепловые потери.

Как сообщает АО «УСТЭК-Челябинск», сегодня, 29 апреля, в 24 часа, в Советском районе Челябинска завершится один из этапов испытаний магистральных сетей на тепловые потери. Специалисты компании приступят к поэтапному подключению горячего водоснабжения в отключенных ранее жилых домах и организациях. Правда, пока не понятно, работать они будут после майских длинных выходных или начнут подключение в праздничные дни.

В АО «УСТЭК-Челябинск» предупреждают, с 11 по 15 мая подобные проверки пройдут еще в трёх районах южноуральской столицы: Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском. На этот период будет временно ограничено горячее водоснабжение домов, школ, детских садов и больниц в этих районах. Подробности можно узнать на сайте компании.

В компании напоминают, что все даты и сроки проведения испытаний на тепловые потери согласованы с администрацией Челябинска.