29.04.2022
Полицейские Миасса накрыли салон по оказанию интим-услуг
29.04.2022
В Челябинске перекроют движение на пересечении Дарвина и Троицкой
29.04.2022
Дорожный нацпроект в Челябинске реализуют с опережением сроков
29.04.2022
В Челябинске пройдет традиционная акция «Маршрут памяти»
29.04.2022
Исторический музей приглашает челябинцев к знакомству с уральским чудом – чугунным кружевом
29.04.2022
Прокуратура наказала Михеевский ГОК
Горячая вода вернется в дома Советского района Челябинска, на очереди отключение еще в трех районах
28.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
26.04.2022
УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду
25.04.2022
В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?
25.04.2022
В Челябинской области пока четыре муниципалитета завершили отопительный сезон
«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»: под таким лозунгом пройдет в Челябинске праздник Весны и Труда
29.04.2022
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
28.04.2022
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022