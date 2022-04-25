25.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля
25.04.2022
Челябинец жестоко избил девушку в лифте
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования
25.04.2022
Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали взяточника из ГУФСИН
25.04.2022
Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине
25.04.2022
ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома
В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?
25.04.2022
В Челябинской области пока четыре муниципалитета завершили отопительный сезон
25.04.2022
После возмущения Котовой на улицы Челябинска вывели больше «ручников»
20.04.2022
Челябинцы просят губернатора возобновить подачу отопления в жилые дома
20.04.2022
Поселок Красногорский седьмые сутки остается без водоснабжения
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022
Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики
23.04.2022
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи Христовой
22.04.2022
Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить
21.04.2022