В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?

В Советском районе Челябинска вслед за отоплением в многоквартирных домах исчезнет и горячая вода. Жители возмущаются, может еще и холодную отключат, чтобы, как советуют жителям в Германии, не мыться три недели и дождаться самоочищения.

Напомним, с 18 апреля в Челябинске по распоряжению главы города Натальи Котовой завершили отопительный сезон. Многочисленные жалобы жителей, обращения к губернатору, в том числе и в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!», ничего не дали. Горожан никто не слышит и слышать не собирается, лишь создают видимость деятельности, размещая периодически в соцсети одну и ту же отписку: «Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов Цельсия».

А с сегодняшнего дня, 25 апреля, в многоквартирных домах Советского района Челябинска отключают горячую воду. Также без горячей воды останутся детские сады, учебные и лечебные заведения.

АО «УСТЭК-Челябинск» решила именно сейчас провести гидравлические испытания на магистральных сетях. Жители мрачно шутят – не сети будут испытывать, а наши нервы и нашу прочность.

«Они там совсем с ума посходили? Мало того, что над челябинцами проводят эксперимент – отключили отопление в домах уже в середине апреля, так теперь еще и горячей воды лишают. Они чем вообще думают?», - возмущается жительница.

Другая челябинка спрашивает: как себе представляют власти, что вечером дети (я уж молчу про взрослых) должны принять холодный душ и затем быстренько, стуча зубами, бежать в холодную постель? Это новый способ закаливания или что?

Еще одна жительница предположила, что это просто власти нашли новый способ повысить продолжительность жизни жителей - ранней весной отключить отопление, а следом и горячую воду. Говорят, что в холоде организм лучше сохраняется.

Может тогда челябинские власти, следуя советам немецких политиков и «продвинутых» дерматологов, отключат в домах и холодную воду. Как сообщают ряд федеральных СМИ, одно из немецких изданий разместило комментарий дерматолога Яэли Адлер, которая утверждает, что, если оставить кожу в покое (не мыться) неприятные запахи исчезнут сами, а кожа начнет самоочищаться (под слоем пота начнут размножаться полезные бактерии-чистильщики). Челябинцы это будут проверять на себе?