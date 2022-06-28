28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
28.06.2022
Отдел полиции Пластовского района возглавил подполковник Андрей Демин
28.06.2022
Товар, ввезенный в рамках параллельного импорта, подлежит гарантийному обслуживанию
28.06.2022
Южноуральцы могут собрать книги для детей ДНР и ЛНР
28.06.2022
Часть жителей Металлургического района останется без горячей воды до восьмого июля
28.06.2022
Челябинка инициировала проведение научных девичников по всей стране
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
23.06.2022
В День памяти и скорби коллектив ГРЦ Макеева принял участие в патриотических акциях
05.06.2022
Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса
03.06.2022
ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022