Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе

АО «ГРЦ Макеева» признан победителем смотра-конкурса на лучшую материальную базу организаций Миасского городского округа (Челябинская область) в 2022 году, итоги которого были подведены в МКУ «Управление ГОЧС».

Смотр-конкурс проводился по пяти категориям. Среди организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, лучшим признан Государственный ракетный центр имени Макеева.

Как рассказала инженер отдела по делам гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций Марина Таешникова, смотр-конкурс проводится ежегодно. Его основной целью является определение состояния развития и совершенствования существующей учебно-материальной базы (УМБ) ГОЧС организаций, приведение ее в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов, повышение качества материально-технического обеспечения подготовки работающего населения, обучающихся и личного состава формирований и служб.

Конкурсная комиссия учитывала наличие в организациях многопрофильных классов, их укомплектованность и обеспеченность средствами учебного процесса; наличие уголков по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в административных и производственных зданиях, учебных площадок, натурных участков местности для отработки практических навыков действий по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ; наличие объектов ГО, используемых для проведения занятий.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», Государственный ракетный центр располагает всем необходимым, а специалисты профильного отдела поддерживают качество материальной базы на высоком уровне, понимая, что от состояния учебно-материальной базы напрямую зависит качество подготовки работников предприятия в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях.

В число лучших в данном направлении ГРЦ входит ежегодно.

От управления ГОЧС коллективу предприятия был передан поздравительный адрес.