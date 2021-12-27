График выплаты пенсии для южноуральцев в новогодние каникулы

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области сообщает о графике выплаты пенсий в новогодние каникулы через отделения почтовой связи УФПС Челябинской области.

В почтовых отделениях с семидневной рабочей неделей выплата пенсий будет осуществляться в следующем порядке: 4 января – за 4 и 7 января, 5 января – за 5 и 7 января, 6 января – за 6, 7 и 9 января, 8 января – за 8 и 9 января, а затем по графику.

В почтовых отделениях с шестидневной рабочей неделей (в которых выходной день воскресение) выплата пенсий будет производиться: 4 января – за 4 и 7 января, 5 января – за 5 и 7 января, 6 января – за 6, 7 и 9 января, 8 января – за 8 и 9 января, 9 января – выходной день, а затем по графику.

В почтовых отделениях с пятидневной рабочей неделей (в которых выходные дни воскресение, понедельник) выплаты будут производиться: 4 января – за 4 и 7 января, 5 января – за 5 и 7 января, 6 января – за 6, 7 и 9 января, 8 января – за 8 и 10 января, 9 и 10 января – выходные дни, а затем по графику.

В сельских почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей (в которых выходные дни воскресение, понедельник, среда, пятница) выплата пенсий будет производиться: 4 января – за 4 и 5 января, 5 января – выходной день, 6 января – за 6 и 7 января, 8 января – за 8, 9 и 10 января, 9 и 10 января – выходные дни, а затем по графику.

Обращаем внимание, что 7 января (праздник Рождества) для всех отделений почты будет нерабочим днем.

Пенсионеры Челябинской области, которые получают полагающиеся им выплаты через кредитные организации (то есть на счет в банке), в январе 2022 года получат пенсии в обычные для себя даты без каких-либо переносов в связи с праздниками.

Альтернативные доставочные организации, которые обслуживают Металлургический, Курчатовский и Тракторозаводский районы г. Челябинска, начнут доставку январских пенсий по графику выплаты пенсий, с четвертого января.