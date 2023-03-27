ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей

Государственный ракетный центр имени академика Макеева (Миасс, Челябинская область) объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей.

Для того чтобы принять участие в конкурсе на целевое место в университете, необходимо в срок до 30 апреля 2023 года ознакомиться с перечнем специальностей/направлений подготовки (сайт предприятия, раздел «Студентам и школьникам/ «Целевая подготовка»), заполнить анкету кандидата на целевую подготовку (сайт предприятия, раздел «Студентам и школьникам/ «Целевая подготовка»).

Кроме того, нужно направить анкету и согласие на обработку персональных данных в электронном виде в кадровую службу предприятия на электронный адрес: personal @ makeyev . ru , пройти собеседование в период с 15 мая по 22 мая 2023 года, успешно сдать ЕГЭ, заключить договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.

Контактная информация: 8 (3513) 28-69-19, 28-62-76, personal @ makeyev . ru .

Дополнительная информация для выпускников – здесь.