Группа «Пикник» приготовила для челябинцев фееричный музыкальный праздник

В челябинском театре оперы и балета имени Глинки 4 февраля, в 19:00, рок-группа «Пикнит» порадует челябинцев как новыми композициями, так и уже полюбившимися хитами.

«Всё перевернётся» – само название тура уже готовит зрителя ко встрече с чем-то особенным. И не только потому, что прозвучит одноимённая песня и другие, совсем новые композиции. Перевернется в грядущей программе действительно все! Достаточно сказать, что в центре сцены вместо ударной установки будет красоваться черный рояль. Ну или рояль любого другого цвета – главное, что это будет клавишный, а не ударный инструмент. А благодаря мандолине многие песни зазвучат по-новому, можно сказать, в средневековом стиле.

Пикник готовит для своих слушателей фееричный музыкальный праздник, в котором найдется место и для старых добрых проверенных хитов, и для сюрреалистических декораций, загадочных видео иллюзий и мистических персонажей. Пока музыканты не торопятся раскрывать все секреты, чтобы не пропал эффект неожиданности происходящего. Ведь «Пикник», как никто другой, любит удивлять зрителей оригинальными «ходами» по мере развития шоу.

Очевидно, что концерт «Пикника» не может состояться без музыкальных визитных карточек. Романтическая баллада «Твоё сердце должно быть моим», величественный, как Сфинкс, «Египтянин», загадочный «Лиловый корсет», тревожные «Смутные дни» – лишь некоторые примеры из полного сюрпризов концертного сет-листа.

Незабываемые эмоции гарантируют музыканты «Пикника»: Эдмунд Шклярский, Леонид Кирнос, Марат Корчемный и Станислав Шклярский. А также группа звуко-свето-технических мастеров в лице Виктора Домбровского, Константина Петрова и Сергея Пряхина. Директор группы – Владимир Сафронов.

Заказать билеты можно на сайте.