ГУ лесами Челябинской области вносит изменения в лесной план региона

Главное управление лесами Челябинской области выносит на обсуждение проект изменений и дополнений в лесной план региона на период до 2027 года.

В документе спрогнозировано поступление доходов от использования лесов в областной бюджет, обозначены все мероприятия по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов, которые планируется провести до 2027 года.

В ведомстве отмечают, что изменения вносятся в документ в связи с изменением лесного законодательства Российской Федерации; границ защитных, эксплуатационных лесов; границ особо защитных участков лесов; информации, содержащейся в государственном лесном реестре о количественных и качественных характеристиках лесов; изменением состояния лесов, что обусловлено воздействием негативных природных и антропогенных факторов (лесные пожары, вредные организмы, ветровалы, загрязнение радиоактивными веществами).

Южноуральцы еще могут успеть отправить предложения и замечания по проекту (они принимаются до 25 сентября) по адресу: 454092, Челябинск, улица Энгельса, 54, электронная почта: GUL@forest74.ru. Контактный телефон: 8 (351 )262-92-49.