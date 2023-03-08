Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем 8 марта.

«Дорогие женщины! Примите самые сердечные поздравления с Международным женским днем!

8 Марта — особенный праздник, который приходит в самом начале весны и заряжает нас хорошим настроением. Именно в этот день, наполненный солнечным светом, цветами и улыбками, мы не устаем признаваться в искренней любви к нашим прекрасным женщинам.

Вы приносите в нашу жизнь гармонию и доброту, энергию и мудрость, вдохновляете близких на новые свершения. После трудового дня вы спешите домой, чтобы обнять своих родных, подарить им тепло и заботу. Вам каким-то невероятным образом удается все успевать: беречь домашний уют, воспитывать детей, работать, учиться и при этом всегда оставаться красивыми и очаровательными.

В этот праздничный день от всей души желаю вам успехов в делах, светлого весеннего настроения и благополучия! Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы, пусть в доме царят мир и согласие, а в сердце — радость и любовь!».