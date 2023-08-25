Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со школьниками из новых российских регионов, которые приехали в регион в рамках проекта «Университетские смены».

В Челябинской области уже второй год на базе ведущих вузов проходят «Университетские смены» для школьников от 14 до 17 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«Мы уже второй год участвуем в проекте «Университетские смены», действительно интересный проект. В этом году у нас четыре университета участвуют в этой программе: Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, Магнитогорский государственный технический университет и педагогический университет», - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Проект «Университетские смены» - профориентационный, он позволяет школьникам, в том числе из новых регионов, узнать о российских университетах и научных центрах. «Это тот проект, благодаря которому путешествия становятся по-настоящему интересными и полезными. Такой формат летнего отдыха помогает ребятам не только познакомиться с новыми городами и регионами, но и выбрать будущую специальность и вуз для поступления», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

«Смысл проекта заключается в том, что ребята сразу профориентируются. И здесь у нас двойная польза: с одной стороны, подростки знакомятся с регионом, с его историей, культурой, с другой - погружаются в университетскую среду», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В четверг глава региона встретился с подростками в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история». Встреча проходила в формате диалога. В ходе разговора обсудили темы поступления в вузы региона, в том числе на льготных условиях, экологии, патриотизма, шефство региона над Волновахским районом и Ясиноватой ДНР. Каждый из участников смог задать свой вопрос губернатору.

«Сегодня неоднократно говорил, что буду очень рад, если ребята примут решение поступить в наши университеты. Очень надеюсь, что это произойдет», - отметил Алексей Текслер.

Участников первой в этом году «Университетской смены» принял ЮУрГГПУ еще в марте.

В начале августа состоялось открытие «Университетской смены» на базе ЧелГУ. В Университет приезжали 69 школьников из Донецкой Народной Республики. Для юных гостей преподаватели, сотрудники и студенты вуза подготовили насыщенную образовательную, культурную и досуговую программу, подключив ключевые организации города.

«Проект имеет огромное профориентационное значение и для самых школьников из вновь присоединённых территорий и для вуза, - считает организатор мероприятий, доцент кафедры уголовного права и криминологии института права ЧелГУ Вероника Денисович. - Каждому участнику нашлось место в проекте. Особенно понравились ребятам экскурсии на промышленные объекты, где в последующем они, после окончания университета смогут работать».

Ребят познакомили с историей Челябинска, провели обзорную экскурсию по городу, им рассказали о создании университета, его традициях, факультетах и направлениях подготовки. «Мне нравится принимать участие в «Университетских сменах», потому что это возможность познакомиться с городами России и университетами, найти единомышленников и создать новый проект. После насыщенных дней в Челябинске, полезных образовательных дней в Челябинском государственном университете, я могу сказать, что хотел бы вернуться сюда в будущем», – поделился Кирилл, участник смены из Донецкой Народной Республики.

В ЮУрГУ «Университетская смена» стартовала в детском лагере «Березка» 16 августа и продлится по 25 августа. Вуз встретил полсотни школьников из Луганской Народной Республики. «Университетские смены – это очень важный проект в целом, а особенно для ребят из новых регионов нашей страны. Я считаю, что чем раньше мы познакомим молодежь с различными профессиями, тем раньше они поймут, что им действительно важно, нужно и интересно», – рассказала преподаватель кафедры «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза» Юридического института ЮУрГУ, лаборант Криминалистической лаборатории Елизавета Попова.

Ребята побывали на мастер-классах, на одном из которых школьники с помощью компьютерной программы смоделировали дизайн магнитиков и значков, многие из которых были посвящены Челябинску. Затем эскизы отправили печатать в специальную лазерную установку.

«Мы с моим другом сделали значки для нашей музыкальной группы. Нам очень понравилось, было очень занимательно и интересно. Скоро фигурки будут готовы, очень их ждём. Будем смотреть на них и вспоминать Челябинск и ЮУрГУ. Думаю, в будущем поступлю в ваш университет!», – поделился своими впечатлениями Никита Алексеев.

Сегодня, 24 августа, началась профильная образовательная программа «Университетские смены» МГТУ им. Г. И. Носова. В Магнитогорск приехали 67 ребят из Донецкой Народной Республики. Смена пройдет на базе учебно-оздоровительного центра «Юность» по третье сентября.

В рамках программы ребята посетят университет, в том числе его лаборатории, учебные классы, примут участие в мастер-классах в «Кванториуме» и «IT-кубе», а также увидят исторические места и объекты культуры города, производственные площадки ПАО «ММК» и городской курорт «Притяжение».

ДЛЯ СПРАВКИ

В рамках проекта «Университетские смены»50 подведомственных Минобрнауки России вузов принимают у себя в гостях ребят в возрасте от 14 до 17 лет. В прошлом году смены были рассчитаны на школьников из Донецкой и Луганской народных республик, в новом сезоне к проекту присоединяются другие регионы России.