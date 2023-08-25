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Фото: Пресс-служб губернатора Челябинской области, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, ЧелГУ, МГТУ имени Г. И. Носова

Губернатор Челябинской области встретился со школьниками из ДНР и ЛНР

Алексей Текслер: «Университетские смены» приносят двойную пользу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился со школьниками из новых российских регионов, которые приехали в регион в рамках проекта «Университетские смены».

В Челябинской области уже второй год на базе ведущих вузов проходят «Университетские смены» для школьников от 14 до 17 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«Мы уже второй год участвуем в проекте «Университетские смены», действительно интересный проект. В этом году у нас четыре университета участвуют в этой программе: Южно-Уральский и Челябинский госуниверситеты, Магнитогорский государственный технический университет и педагогический университет», - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Проект «Университетские смены» - профориентационный, он позволяет школьникам, в том числе из новых регионов, узнать о российских университетах и научных центрах. «Это тот проект, благодаря которому путешествия становятся по-настоящему интересными и полезными. Такой формат летнего отдыха помогает ребятам не только познакомиться с новыми городами и регионами, но и выбрать будущую специальность и вуз для поступления», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

«Смысл проекта заключается в том, что ребята сразу профориентируются. И здесь у нас двойная польза: с одной стороны, подростки знакомятся с регионом, с его историей, культурой, с другой - погружаются в университетскую среду», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В четверг глава региона встретился с подростками в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история». Встреча проходила в формате диалога. В ходе разговора обсудили темы поступления в вузы региона, в том числе на льготных условиях, экологии, патриотизма, шефство региона над Волновахским районом и Ясиноватой ДНР. Каждый из участников смог задать свой вопрос губернатору.

 

«Сегодня неоднократно говорил, что буду очень рад, если ребята примут решение поступить в наши университеты. Очень надеюсь, что это произойдет», - отметил Алексей Текслер.

Участников первой в этом году «Университетской смены» принял ЮУрГГПУ еще в марте.

В начале августа состоялось открытие «Университетской смены» на базе ЧелГУ. В Университет приезжали 69 школьников из Донецкой Народной Республики. Для юных гостей преподаватели, сотрудники и студенты вуза подготовили насыщенную образовательную, культурную и досуговую программу, подключив ключевые организации города.

«Проект имеет огромное профориентационное значение и для самых школьников из вновь присоединённых территорий и для вуза, - считает организатор мероприятий, доцент кафедры уголовного права и криминологии института права ЧелГУ Вероника Денисович. - Каждому участнику нашлось место в проекте. Особенно понравились ребятам экскурсии на промышленные объекты, где в последующем они, после окончания университета смогут работать».

Ребят познакомили с историей Челябинска, провели обзорную экскурсию по городу, им рассказали о создании университета, его традициях, факультетах и направлениях подготовки. «Мне нравится принимать участие в «Университетских сменах», потому что это возможность познакомиться с городами России и университетами, найти единомышленников и создать новый проект. После насыщенных дней в Челябинске, полезных образовательных дней в Челябинском государственном университете, я могу сказать, что хотел бы вернуться сюда в будущем», – поделился Кирилл, участник смены из Донецкой Народной Республики.

В ЮУрГУ «Университетская смена» стартовала в детском лагере «Березка» 16 августа и продлится по 25 августа. Вуз встретил полсотни школьников из Луганской Народной Республики. «Университетские смены – это очень важный проект в целом, а особенно для ребят из новых регионов нашей страны. Я считаю, что чем раньше мы познакомим молодежь с различными профессиями, тем раньше они поймут, что им действительно важно, нужно и интересно», – рассказала преподаватель кафедры «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза» Юридического института ЮУрГУ, лаборант Криминалистической лаборатории Елизавета Попова.

Ребята побывали на мастер-классах, на одном из которых школьники с помощью компьютерной программы смоделировали дизайн магнитиков и значков, многие из которых были посвящены Челябинску. Затем эскизы отправили печатать в специальную лазерную установку.

«Мы с моим другом сделали значки для нашей музыкальной группы. Нам очень понравилось, было очень занимательно и интересно. Скоро фигурки будут готовы, очень их ждём. Будем смотреть на них и вспоминать Челябинск и ЮУрГУ. Думаю, в будущем поступлю в ваш университет!», – поделился своими впечатлениями Никита Алексеев.

Сегодня, 24 августа, началась профильная образовательная программа «Университетские смены» МГТУ им. Г. И. Носова. В Магнитогорск приехали 67 ребят из Донецкой Народной Республики. Смена пройдет на базе учебно-оздоровительного центра «Юность» по третье сентября.

 

В рамках программы ребята посетят университет, в том числе его лаборатории, учебные классы, примут участие в мастер-классах в «Кванториуме» и «IT-кубе», а также увидят исторические места и объекты культуры города, производственные площадки ПАО «ММК» и городской курорт «Притяжение».

ДЛЯ СПРАВКИ

В рамках проекта «Университетские смены»50 подведомственных Минобрнауки России вузов принимают у себя в гостях ребят в возрасте от 14 до 17 лет. В прошлом году смены были рассчитаны на школьников из Донецкой и Луганской народных республик, в новом сезоне к проекту присоединяются другие регионы России.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
ДНР
ЛНР
ЮУрГГПУ
ЮУрГУ
ЧелГУ
МГТУ имени Носова
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Мюзикл «Алые паруса» увидят челябинцы в октябре

23.08.2023 14:14

Жительница Челябинской области ответит за пропаганду терроризма

23.08.2023 13:34

В Озерске стартует масштабная программа реновации города

23.08.2023 12:49

Печет блины и вяжет: долгожительница Курчатовского района отметила вековой юбилей

23.08.2023 12:05

Больше комфорта: туристический лагерь Аркаима преобразится к новому сезону

23.08.2023 11:35

В Челябинске закрыли движение по улице Жукова

23.08.2023 11:21

Номерная медаль «За отвагу» вернула имя героя Великой Отечественной из небытия

23.08.2023 11:00

В Челябинской области 23 августа – сильные дожди и штормовой ветер

23.08.2023 10:49

В Челябинской области - штормовое предупреждение

23.08.2023 10:32

Два украинских беспилотника вели разведку в районе Крыма, были подняты два истребителя ВКС

23.08.2023 10:26

Юрий Гагарин: «Земляки могут нами гордиться - челябинцы последними покинули Урожайное»

23.08.2023 10:16

Ночью три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве

23.08.2023 09:57

Экс-советник главы Челябинска остается под стражей до 27 ноября

23.08.2023 09:25

В Челябинске завершен ремонт многоуровневой развязки на Братьев Кашириных

23.08.2023 09:23

На Таганае проведут «Забег за облака»

23.08.2023 09:18

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на перфоманс-променад

22.08.2023 21:59

Анонсы событий и мероприятий на 23 августа (18+)

22.08.2023 20:52

Назначен замминистра экономического развития Челябинской области

22.08.2023 20:13

Нештатная ситуация на ЧМК привела к выбросу взвеси запыленного воздуха

22.08.2023 17:59

Завры вернулись: «Пятёрочка» предлагает собрать новую коллекцию игрушек

22.08.2023 17:34

Садоводы Челябинска попросили Михаила Скокова о помощи в разрешении конфликтов с СНТ

22.08.2023 17:11

Грибникам Челябинской области напомнили о том, как не потеряться в лесу

22.08.2023 16:51

В Челябинске ограничат движение по проспекту Ленина

22.08.2023 16:20

В Чурилово снова откроют филиал поликлиники ДКГБ №1, но по другому адресу

22.08.2023 15:37

Мишустин: К контролю качества горячего питания для школьников важно привлекать родителей

22.08.2023 15:34

В детском лагере Челябинской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции

22.08.2023 15:28

Максим Клещевников: «Все спортшколы Челябинска готовы к первому сентября»

22.08.2023 15:08

В Челябинске состоится фестиваль военных оркестров Уральского округа Росгвардии

22.08.2023 14:40

Жителям новых микрорайонов Челябинска пообещали свою поликлинику

22.08.2023 14:24

В Челябинске завершен масштабный ремонт улицы Блюхера

22.08.2023 13:54

«Челябинскгоргаз» напоминает: с первого сентября нужно перезаключать договоры

22.08.2023 13:45

Плюшкины современности: многие россияне испытывают привязанность к старым ненужным вещам

22.08.2023 13:22

«Легкий» помощник по русскому языку был придуман в Челябинске

22.08.2023 13:21

Юная челябинка показала «стальную хватку» в шоу «Вундеркинды»

22.08.2023 13:17

Не уверен ― не бери: Минздрав призывает южноуральцев быть бдительными на «тихой охоте»

22.08.2023 13:17

Импортозамещающую технологию изготовления протезов разрабатывают в ЮУрГУ

22.08.2023 13:06

Сегодня в России отмечают День государственного флага

22.08.2023 13:00

КСП проверит расходы Еткульского района на обеспечение жильем детей сирот

22.08.2023 12:43

Украинские беспилотники вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

22.08.2023 11:49

Губернатор: В сентябре дети должны пойти в новую школу в «Вишневой горке»

22.08.2023 11:48

В Златоусте разрушается прекрасный жилой дом, но средств на капремонт нет

22.08.2023 11:39

В Челябинске закроют движения на съезде с Свердловского тракта