Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава города Челябинск Наталья Котова митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравляют жителей с Днем России.

«Сегодня политики недружественных стран делают все возможное, чтобы посеять зерна раздора между нами, рассорить единый, сплоченный многонациональный народ. Но мы всегда помним, что нас объединяет память о богатой истории и культурных традициях России, славных трудовых и ратных подвигах наших предков. Это дает нам силу совершать отважные, героические поступки, неизменно любить нашу страну и гордиться ее подвигами. Вместе мы активно внедряем новые технологии, совершаем научные открытия, развиваем и укрепляем промышленность, повышаем статус и значимость нашей страны. Уверен, что сообща мы обеспечим достойное будущее России», - подчеркнул в своем поздравлении Алексей Текслер. Губернатор Челябинской области пожелал южноуральцам мира, добра, благополучия в семьях, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.

Глава Челябинска Наталья Котова в своем поздравлении остановилась на истории праздника и пожелала крепкого здоровья, счастья и вдохновения для новых достижений на благо страны!

«Челябинск исторически расположен на стыке культур, традиций и религий. В нашем городе живут представители 132 национальностей, с которыми у нас выстроены дружеские, добрососедские отношения!

Пусть и впредь героическая сплоченность нашего народа помогает отвечать любым вызовам! Только сообща мы сможем противостоять трудностям и крепить обороноспособность нашей страны!», - отметила глава города.

Митрополит Алексий обратился к южноуральцам с праздничным поздравлением.

«Сегодня мы чествуем наших предков, которые с помощью Божией сумели объединиться и положить конец великой Смуте. Они изгнали оккупантов, которые хозяйничали в Кремле, и сберегли независимость нашей страны. Любовь к Богу и любовь к Родине – вот что на протяжении столетий объединяет наш многонациональный народ, служит основой мира и взаимопонимания. Уверен, эти качества помогут нам преодолеть испытания, выпавшие на долю нашего Отечества и сегодня».

Он отметил, что «архипастырь пожелал южноуральцам, чтобы Господь помогал им во всяком благом деле милостивым заступничеством Пресвятой Богородицы».

«Да подаст Бог силу и крепость Российскому государству и христолюбивому воинству нашему, а нас всех сохранит в добром здравии и благополучии», – заключил митрополит Алексий», - произнес Митрополит Алексий.