Губернатор Текслер отметил День народного единства в Чебаркульской дивизии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил День народного единства вместе с мобилизованными, которые проходят боевое слаживание на территории Чебаркульской танковой дивизии Центрального военного округа. Глава региона побывал на полигоне, в палатках, где разместились военнослужащие, и в столовой.

«День народного единства провожу в чебаркульской дивизии, - поделился губернатор в своем Telegram-канале. - В этом году у праздника новое звучание - мы все объединились вокруг нашей армии, наших ребят. Как народное ополчение во времена Минина и Пожарского, так и сейчас, нынешние поколение наших земляков - настоящие патриоты».

Глава региона заехал на учебный полигон, где идет подготовка призванных по частичной мобилизации. Он посетил занятия по подготовке операторов квадрокоптеров, а также по обезвреживанию танка противника. «Сами мобилизованные мужики говорят, что все организовано четко: опытные инструкторы с боевым опытом, оружие и военная техника есть. Учат и специальным навыкам, например, управлять коптерами», - рассказал Текслер.

Как отметил руководитель боевой подготовки, одновременно на полигоне занимаются тысячи военнослужащих, на каждом участке ведутся занятия по конкретным направлениям. Это, в частности, тактическая и стрелковая подготовка, штурм зданий, оказание первой помощи и эвакуация раненого, обезвреживание взрывных устройств. Кроме того, мобилизованные осваивают вождение и стрельбу из танка и самоходных артиллерийских установок. Алексей Текслер отметил, что вся работа по подготовке военных в настоящий момент организована четко и на высоком уровне.

В рамках визита губернатор также посетил лагерь, где разместились мобилизованные со всего Центрального военного округа. «Приехали парни со всей нашей области, из нескольких других регионов страны. Почти над каждой палаткой реет флаг - районов и городов, воинских соединений», - поделился увиденным глава региона.

В военно-полевом лагере работают столовые, баня, клуб и парикмахерская. Есть и торговые палатки. «Зашёл в несколько палаток, общался с мужиками и в столовой за обедом. Все положительно отмечают организацию и бытовые условия в лагере, благодарят наших поваров и волонтеров», - отметил губернатор.

В лагере постоянно проходят концерты. Сегодня будет организована праздничная концертная программа.

По его словам, все мобилизованные южноуральцы уже получили приготовленные для них вещи. Регион планируют помочь и призванным из других субъектов. «Вещи все наши мобилизованные получили. Поможем ребятам и из других регионов. Другие вопросы и пожелания тоже отработаем», - заверил Текслер.

По поручению губернатора все мобилизованные, находящиеся на боевом слаживании в лагере в Чебаркуле, будут обеспечены теплой одеждой и обувью, вне зависимости от региона, из которого их призвали, отметили в пресс-службе главы региона.

Во время визита Алексей Текслер вместе с главой Челябинска Натальей Котовой и руководителем регионального исполкома ОНФ Денисом Рыжим передали военным новую партию помощи - квадрокоптеры, тепловизоры, телевизоры, саперные лопатки, газовые плитки и баллоны для них.

А также Наталья Котова передала для мобилизованных письма, рисунки и посылки от челябинских школьников. Глава региона подчеркнул, что работа по оснащению оборудованием будет продолжена.

Алексей Текслер поздравил всех мобилизованных и южноуральцев с Днем народного единства. «Ребятам, с которыми я сегодня общался, сказал, что сам праздник корнями с народного ополчения Минина и Пожарского, и сейчас похожие времена. Речь идет о защите суверенитета нашей страны. Мы гордимся ребятами, наша задача - сделать все возможное для того, чтобы они были подготовлены к отправке в зону специальной военной операции», – сказал губернатор.