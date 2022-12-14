14.12.2022
ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
13.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
13.12.2022
Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
Губернатор Текслер: Я планирую на второй срок идти
14.12.2022
Школу в «Твоей Привилегии» откроют в январе 2023 года, в «Вишневой горке» - в сентябре
14.12.2022
Текслер: Практически всех многодетных мобилизованных южноуральцев вернули домой
14.12.2022
Сегодня Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев
13.12.2022
Карабаш встретит Новый год без праздничных общегородских фейерверков
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022