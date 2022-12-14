Губернатор Текслер: Я планирую на второй срок идти

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о своем намерении избираться на второй срок. Об этом он сообщил в ходе «прямой линии», которая проходит 14 декабря.

Житель поселка Метелино (Озерский городской округ) обратился к главе региона с просьбой: «Просьба не уезжать в Москву хотя бы до 2026 года…».

«А почему до 2026? Я планирую на второй срок идти, там до 2029 года, - ответил с улыбкой Алексей Текслер. – Я никуда не собираюсь, у меня куча планов, больше количество проектов, которые уходят за 2024 год?».

Глава региона поделился, что областные власти уже начали работу по формированию планов работы до 2029 года, при этом часть проектов намечается по возможности реализовать и пораньше.

«Но в общем и в целом я строю планы своей работы на длительную перспективу, если жители меня будут поддерживать. Надо избраться даже на второй срок, это процедура выборная. Я планирую продолжить ту работу, которую делаю. Планов действительно много, но даже по сегодняшним вопросам видно, что задач много и их надо решать», - рассказал губернатор.

Напомним, 19 марта 2019 года Указом президента России Алексей Текслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Восьмого сентября 2019 года одержал победу на выборах. Срок его полномочий на посту губернатора завершится в 2024 году.