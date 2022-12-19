19.12.2022
Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска
19.12.2022
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО бесплатной полевой почтой
19.12.2022
Володин рассказал подробности закона о биометрии и анонсировал введение уголовной ответственности
19.12.2022
Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды
19.12.2022
Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК
19.12.2022
На трассах Челябинской области в столкновениях с большегрузами погибли два водителя
Хирургический инструмент, «буржуйки» и продукты прибыли в Ясиноватую из Копейска
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
15.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
14.12.2022
В Челябинской области смягчат условия получения выплат родителями мобилизованного
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022