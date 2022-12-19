Хирургический инструмент, «буржуйки» и продукты прибыли в Ясиноватую из Копейска

Жители подшефной для Челябинской области Ясиноватой получили вчера, 18 декабря, помощь из Копейска (Челябинская область). Гуманитарный груз, в котором есть даже хирургические инструменты, собирали сразу пять волонтерских объединений.

«Наше небольшое путешествие закончилось. Доставили в Донбасс две машины гуманитарной помощи. Груз был передан от пяти групп, включая нашу, - сообщает «Своих не бросаем. Копейск». - В отправке участвовали: "Урал- Фронту. СВС ГРУ", Собрание депутатов Копейска, "Помощь фронту. Челябинск", «Все для Победы. Копейск». Наш вклад это в основном была доставка и небольшое количество средств оказания первой медицинской помощи».

Жители Ясиноватой получили от южноуральцев одежду, медицинские инструменты и лекарства, а также печи-буржуйки для передовой.