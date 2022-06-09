Холдинг “Фора-синема”

Предыстория

ООО “Фора-синема” было учреждено Ольгой Николаевной Ведениной еще в 1999 году и с тех пор успешно дистрибутировало пакеты как отечественного, так и индийского кино. Отдельно стоит отметить, что компания принимала активное участие в запуске спутникового канала “Индия ТВ” (сегодня телеканал “Индийское кино”), чрезвычайно успешного в середине нулевых, обладающего прекрасными рейтинговыми показателями до сих пор.

В 2017 году компания была продана продюсеру и режиссеру, а также давнему партнеру компании – Тиму Шевцову.

В настоящее время “Фора-Синема” признана одним из лидеров федерального рейтинга по ОКВЭД 59, который включает в себя:

производство пленочных или цифровых художественных и документальных фильмов для показа в кинотеатрах или по телевидению;

прокат, распространение видеопродукции и демонстрация телевизионных передач и кинофильмов, закупка и продажа кинофильмов и прочих, отснятых на пленку, материалов;

деятельность по изданию звукозаписей (т.е. выпуск оригинальных звукозаписей, их рекламу и распространение, тиражирование музыкальных произведений);

а также деятельность студий звукозаписи.

На данный момент “Фора-Синема” является материнской компанией трех дочерних предприятий (ООО «ФОРА-АВП», ООО «ФОРА-САТ», ООО «ГАНДИКАП»), успешно производящих и дистрибутирующих качественный телевизионный контент, а также занимающихся производством телевизионной, наружной и цифровой рекламы и предоставлением телекоммуникационных услуг.

Участие в выставках

Компания “Фора-синема” принимала и принимает участие во многих выставках и телерынках, на которых производители и дистрибьюторы телевизионного контента представляют свои продукты, находят партнеров и делятся опытом, в частности:

в Moscow TeleShow (Осень 2012) – международном рынке вещательного контента, который проходил с 12 по 14 ноября 2012 года в Международном информационно-выставочном центре «ИнфоПространство». Это был единственный на то время в Российской Федерации рынок фильмов и программ для эфирного, кабельного и спутникового телевидения;

в World Content Market (Москва 2015 и 2016) – конференции, проходившей в ноябре 2015 и 2016 года в Москве, которая объединяла покупателей и продавцов телевизионного, кино и медиа контента из более 60 стран Европы, Северной и Латинской Америки, Азии и Африки. Здесь представители международного телевизионного рынка и цифрового контента со всего мира презентовали новинки и знакомили с самыми рейтинговыми проектами;

в выставке Экспарт 2019 – крупнейшем арт-событии 2019 года, организованном Союзом Русских-Художников при поддержке WCM.

Заявите о себе

Бурный рост рынка рекламы спровоцировал соответствующий рост обслуживающих отраслей. Буквально пару лет назад рекламу снимало менее пятнадцати производственных компаний. К сегодняшнему дню их количество выросло в раза. Продакшн “Фора-Синема” профессионально поможет Вам стать заметнее, ведь ни для кого не секрет, что если не заявить миру о себе, он о Вас не заговорит и не станет интересоваться Вами или Вашими продуктами.