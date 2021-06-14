Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи

В селе Бродокалмак (Челябинская область) начался новый этап возведения колокольни для сельского храма праведного Прокопия Устюжского. Старт был дан молебном на начало строительных работ, который совершил благочинный Миасско-сельского округа иерей Евгений Новокрещинов.

«Богослужения в Бродокалмаке совершаются в здании бывшей школы. Рядом решили поставить колокольню, чтобы придать постройке церковный вид. По проекту, высота колокольни — 19 метров. Она должна стать самой высокой точкой в селе. Приход в Бродокалмаке сейчас очень нуждается в поддержке. Ведь люди тут живут небогатые. Нужны стройматериалы, нужны деньги», - рассказал благочинный.

В прошлом году селяне залили фундамент, приобрели стеновой камень и кирпич. Купили немного леса и цемента.

Нужно еще 125 мешков (по 35 кг) цемента, сетка кладочная (50х50 1000х2000мм - 70 штук; 50х50 500х2000 мм - 182 штуки и 50х50 250х1000 мм - 176 штук), четыре перемычки (2ПБ 19-3-п 3шт.; 2ПБ 25-3-п) и четыре плиты перекрытия (ПБ 57.12.8).

Как поддержать приход, можно узнать на сайте митрополии. Прихожане будут рады любой помощи. Все вопросы и предложения по телефонам 89193322835 (отец Евгений), 89090875553 (Татьяна Бабина).