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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В результате хлопка газа в пятиэтажном доме Коркино (Челябинская область) пострадал 26-летний муж
14.06.2021

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Коркино (Челябинская область) в одной из квартир пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушн
14.06.2021

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 13 июня, в Челябинске прошел первый в истории города фестиваль ретро-техники «Маши
14.06.2021

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Разбитые тротуары, прошлогодняя листва на газоне, переполненные урны и засохшие деревья – глава Ч
13.06.2021

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможност
13.06.2021

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2021

Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.06.2021

В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.06.2021

Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020
строительство храма
Бродокалмак
Общество
14.06.2021 13:52

Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи

В селе Бродокалмак (Челябинская область) начался новый этап возведения колокольни для сельского храма праведного Прокопия Устюжского. Старт был дан молебном на начало строительных работ, который совершил благочинный Миасско-сельского округа иерей Евгений Новокрещинов.

«Богослужения в Бродокалмаке совершаются в здании бывшей школы. Рядом решили поставить колокольню, чтобы придать постройке церковный вид. По проекту, высота колокольни — 19 метров. Она должна стать самой высокой точкой в селе. Приход в Бродокалмаке сейчас очень нуждается в поддержке. Ведь люди тут живут небогатые. Нужны стройматериалы, нужны деньги», - рассказал благочинный.

В прошлом году селяне залили фундамент, приобрели стеновой камень и кирпич. Купили немного леса и цемента.

Нужно еще 125 мешков (по 35 кг) цемента, сетка кладочная (50х50 1000х2000мм - 70 штук; 50х50 500х2000 мм - 182 штуки и 50х50 250х1000 мм - 176 штук), четыре перемычки (2ПБ 19-3-п 3шт.; 2ПБ 25-3-п) и четыре плиты перекрытия (ПБ 57.12.8).

Как поддержать приход, можно узнать на сайте митрополии. Прихожане будут рады любой помощи. Все вопросы и предложения по телефонам 89193322835 (отец Евгений), 89090875553 (Татьяна Бабина).

строительство храма
Бродокалмак
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В результате хлопка газа в пятиэтажном доме Коркино (Челябинская область) пострадал 26-летний муж
14.06.2021

Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Коркино (Челябинская область) в одной из квартир пятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушн
14.06.2021

В Коркино в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 13 июня, в Челябинске прошел первый в истории города фестиваль ретро-техники «Маши
14.06.2021

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Разбитые тротуары, прошлогодняя листва на газоне, переполненные урны и засохшие деревья – глава Ч
13.06.2021

Котова обозначила проблемные точки в работе районных администраций Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В субботу, 19 июня, в Челябинске у посетителей бара Jackson’s bar & grill появится возможност
13.06.2021

В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
строительство храма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.02.2016

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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14.06.2021 11:58

В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида

14.06.2021 11:40

В Челябинске впервые прошёл фестиваль ретро-автомобилей

13.06.2021 22:53

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13.06.2021 22:22

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13.06.2021 22:07

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13.06.2021 20:12

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13.06.2021 19:13

Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020

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13.06.2021 11:15

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