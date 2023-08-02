В поселке Роза построили храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона

В поселке Роза (Коркинский муниципальный округ, Челябинская область) построен первый православный храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Его освещение состоится восьмого августа, сообщает Челябинская епархия.

Православный приход в поселке существует более 10 лет. Сегодня службы проходят в здании музыкальной школы в небольшой комнате, которая не может вместить всех молящихся. Православный приход в посёлке Роза появился 12 лет назад. Верующие молились в крохотном помещении в 39 квадратных метров, которое максимум вмещало 30 человек. Верующие длительное время искали средства на возведение храма, обращались к различным меценатам. На просьбы о новом просторном храме откликнулось руководство Томинского горно-обогатительного комбината. Предприятие приняло на себя хлопоты, связанные с возведением церкви.

В праздник Святой Троицы, 20 июня 2021 года, митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил чин закладки храма великомученика Пантелеимона.

Храм одновременно сможет вместить чуть более 100 прихожан. В храме будет два придела. Верхний будет носить имя великомученика и целителя Пантелеимона (именно так назывался до революции храм в ближайшем поселке Бектыш). Нижний придел храма будет освящен в честь святителя Иннокентия Иркутского.

За два года строители возвели стены, выполнили внутреннюю и наружную отделку, провели коммуникации. 30 марта 2023 года состоялось освящение куполов с крестами и колоколов.

Вход украшает красивая мозаика с изображением Иисуса Христа.

Рядом с храмом построен приходской дом, где разместились воскресная школа, просфорная и небольшой спортзал. В нижнем приделе расположено отдельное крестильное помещение. Территория возле храма благоустроена, уже посажены деревья, также обстроена детская площадка.

В настоящее время храм готов к открытию. Торжественное богослужение начнется восьмого августа в восемь часов 45 минут. Адрес храма: Коркинский район, поселок Роза, ул. 50 лет Октября, д. 11.