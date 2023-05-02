02.05.2023
В новом храме поселка Томинский прошла первая служба
02.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье мая (18+)
02.05.2023
На трассе Челябинск – Троицк автомобилистка погибла в столкновении с машиной дорожников
02.05.2023
Наталья Котова поручила МУП «ПОВВ» разобраться с ямами на тротуаре по улице Октябрьской
02.05.2023
Челябинцам еще раз напомнили о возможном изменении цвета воды в мае
02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
В новом храме поселка Томинский прошла первая служба
30.04.2023
В Томино освятили православный храм, построенный по уникальной старинной технологии
06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
19.11.2022
«Промрекультивация» подтвердила соответствие международным стандартам охраны труда и окружающей среды
19.02.2022
Челябинские эко-активисты отказались от иска к Томинскому ГОКу
КСП Челябинской области проверит расходы минспорта и его подведа на мероприятия по ГТО
02.05.2023
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023