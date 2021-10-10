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10.10.2021 19:42
Фото: Челябинская епархия

Христорождественский собор, строящийся в Челябинске, показали архиереям из соседних епархий

Православные Челябинской области смогут встретить праздник Пасхи в 2022 году в новом кафедральном соборе Рождества Христова, в его нижнем храме.

Об этом рассказал ключарь собора, протоиерей Игорь Шестаков, презентуя архиереям из соседних епархий строящийся Христорождественский собор и комментирую темпы строительных работ.

Как сообщает Челябинская епархия, 10 октября 2021 года митрополит Челябинский и Миасский Алексий с сонмом архиереев побывал на площадке строящегося собора на северо-западе Челябинска. Владыку Алексия сопровождали епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Югорский и Няганский Фотий, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий и многочисленные клирики.

Протоиерей Игорь Шестаков показал духовенству нижний храм, который будет освящён в честь равноапостольного князя Владимира. Именно в день памяти святого в 2018 году состоялась первая Литургия в строящемся соборе. Тогда она прошла под открытым небом.

В нижнем храме идёт чистовая отделка помещений. Отец Игорь показал, где будут располагаться колонны с подсветкой изнутри. Также на первом этаже разместится музей истории православия на Южном Урале.

В гигантском Христорождественском соборе архиереи и священнослужители исполнили тропарь и кондак праздника Рождества Христова. Сразу оценили замечательную акустику. Первая свая в почву на месте будущего собора была вбита в декабре 2014 года. Первым строителям собора пришлось непросто: в этих местах плохой грунт. Поэтому в основание пришлось забить 1100 свай. Зато, объяснил протоиерей Игорь Шестаков, здание не будет давать усадку, и после чистовой отделки можно сразу приступать к росписи интерьера.

Христорождественский собор будет самым высоким и самым вместительным храмом Челябинска. Его высота составит 67 метров. Со временем будет обустроена смотровая площадка и с высоты 23 метров можно будет обозревать город.

Христорождественский собор сможет вместить 3,5 тысячи человек. Масштаб здания отражает верхний храм. Сейчас он заставлен строительными лесами. Здание отапливается от собственной газогенераторной котельной, что позволяет работать круглый год.

«В верхнем храме мы ведём работы по черновой отделке, – рассказал ключарь собора протоиерей Игорь Шестаков. – Продолжается работа по увеличению барабана. Маковка снята, она будет поставлена, когда барабан увеличат. Работы идут по плану. Храм обшивается так называемым тепляком, то есть конструкциями, которые позволят вести фасадные работы на протяжении всей зимы».

Строители трудятся на объекте даже по выходным. Здесь задействованы 30 подрядных организаций. Каждый день работает порядка двухсот человек. Три прораба отвечают за свой фронт работ: фасады и кровля, отделка, благоустройство.

«Мы работаем по всем направлениям сразу. От инженерных сетей до реконструкции помещений. Где-то демонтируем стены, перегородки, возводим новые, занимаемся кровельными работами. Мы всё делаем для того, чтобы это было долговечное здание, на века строим», – подчеркнул прораб группы компаний «А1» Сергей Крашенинников.

Напомним, первый молебен на месте строительства кафедрального собора состоялся 18 сентября 2013 года, а 25 декабря 2014 года в почву погрузили первую сваю. В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. В 2017 году там состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. В 2019 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

Облицовку главного купола собора вели специалисты подрядной организации ООО «УТПК». Конструкцию обшили специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

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06.10.2021 13:25

Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на ипотеку более чем на 20%

06.10.2021 13:12

Челябинская область получит более 120 миллионов рублей на лекарства для пациентов с ковидом

06.10.2021 12:35

Музей Аркаима ждет обновление, туристов – временная разлука с учреждением

06.10.2021 12:33

Челябинского шоумена покажут в новом сезоне сериала «САШАТАНЯ» на ТНТ

06.10.2021 12:26

Заместителя Виктора Чернобровина и по совместительству его соучастника оставили под домашним арестом

06.10.2021 11:57

В Челябинской области растет число классов, закрытых на карантин по ковиду

06.10.2021 11:28

В Челябинской области остается высокой суточная смертность от ковида

06.10.2021 11:17

Убийца жены Алексеев в зале челябинского облсуда извинился перед ее родителями и попросил о лечении в психбольнице

06.10.2021 11:16

Миндотранс предлагает южноуральцам запечатлеть «Время ярких красок» на дорогах

06.10.2021 11:15

В Челябинске выступит один из самых лучших оркестров страны

06.10.2021 11:12

Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем героев Танкограда

06.10.2021 11:02

Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки россиян старшего поколения

06.10.2021 10:37

Южноуральцы впервые отметят День отца

06.10.2021 10:36

«Призрак горы Французской» приглашает южноуральцев на открытие «Рудника холмистого»

06.10.2021 10:33

Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке

06.10.2021 10:14

В четырех гороха Челябинской области установился режим «черного неба»

05.10.2021 17:56

Среда в Челябинской области будет теплой и без осадков

05.10.2021 17:49

Анонсы событий и мероприятий на шестое октября