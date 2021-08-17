Художники создают новые граффити в микрорайоне Челябинска

В Челябинске в микрорайоне «Парковый» проходит сразу два граффити-фестиваля: «НАШ MURAL» и «Яркий город». Художники создают рисунки на фасадах двух домов.

Художники ассоциации «Graffiti Russia» украшают фасад дома №27 на улице Бейвеля.

«Этот дом - единственный в Челябинске выбран в рамках областного фестиваля «НАШ MURAL». Заявку в администрацию совместно с собственниками направила управляющая компания УК КЖСИ. Росписью фасада занимается художник из Казани Дамир Бозик, его отобрали из 50 претендентов со всей России», - сообщили в пресс-службе АО «ЮУ КЖСИ».

К приезду художника загрунтовали фасад, нанесли первый слой и смонтировали строительные люльки. Работа выполнена на 10%. В том числе нанесли наметку рисунка. Граффитисты пока не раскрывают идею, но намекают, что это будет природная тематика.

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а фасаде дома №46 на улице Бейвеля рисуют художники команды Graffiticrew в рамках проекта «Яркий город».

Граффити рисует художник Тимур Абдуллаев. Он уже выполнил 40% работы. Мурал будет готов к концу недели.

«Из опыта замечено, что люди позитивно воспринимают природные элементы, красивые женские лица и яркие цвета. Поэтому для изображения был выбран портрет девушки с цветами, бабочками, птицами и высотками. Данный проект одобрили в комитете градостроительства», - озвучил Тимур Абуллаев.

Рисунок появится на фасаде благодаря средствам спонсора и личным средствам Тимура. Объем граффити составит 390 квадратных метров. На него потребуется около 90 литров фасадной краски и 50 баллончиков.

Фото: пресс-служба АО «ЮУ КЖСИ»