Хвостатые «полицейские» и их наставники отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 21 июня, кинологическая служба МВД России отмечает свой профессиональный праздник. В Челябинской области ежедневно на боевое дежурство заступают около тысячи служебных собак, которые помогают полицейским раскрывать преступления и задерживать правонарушителей.

История разведения служебных собак в России уходит корнями в далекое прошлое. Они использовались для охраны личного хозяйства, административных зданий, выполняли роль пастухов.

Непосредственно служебное собаководство появилось в стране в конце XIX века в связи с применением собак на охоте. 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открылся первый российский питомник, который занимался разведением и дрессировкой сыскных полицейских собак. С тех пор этот день считается профессиональным праздником кинологической службы.

В России сейчас функционируют около 200 центров кинологической службы. Служебные собаки оказывают помощь как в выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, так и в охране общественного порядка. Ежедневно специалисты-кинологи и их подопечные несут службу в различных регионах страны.

«Применялась СРС»…… Именно так в каждой полицейской сводке описана работа кинологов. (прим.ред.: СРС – служебно-розыскная собака). Прочитав эту фразу, кто-то равнодушно пожмет плечами, кто-то улыбнется, но только сотрудники центров кинологической службы понимают, сколько сил вложено в воспитание и подготовку четвероногого друга, которые можно описать этими двумя простыми словами, а точнее ограничиться аббревиатурой - СРС.

По паспорту они Жан Поль Сезар, Кинг Стар Патти Тейлор, Жофрей Демон Ночи или Жаркий Поцелуй Киллера, а для хозяев – кинологов из полиции - они просто Рэм, Лора, Демон, Киллер и Геля.

Кинолог - это призвание, и не каждый сможет работать в этой профессии. Кто нашел общий язык с животными - тот упорен, терпелив и очень добр.

«Работа с собаками идет ежедневно. Работа по следам, отработка и закрепление навыков по поиску взрывчатых веществ и наркотических средств. Для того, чтобы вырастить служебную собаку, необходимо не только держать ее в строгости, ей также нужны и ласка, и похвала. Бывает, достаточно просто погладить или потрепать ее. Кинологами раскрывается множество преступлений, но бывают и те, которые остаются в памяти навсегда», - рассказывает руководитель пресс-службы УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Так, к примеру, лабрадор по кличке Грейс нашла 10-месячного Ваню Фокина под завалами дома в Магнитогорске (Челябинская область). Она уже шесть лет служит в центре спасательных операций особого риска «Лидер». На счету Грейс десятки спасенных жизней.

Одна из служебных собак Магнитогорска помогла обнаружить взрывное устройство в местной школе. Она привела кинолога в кабинет рисования. Сигнальной позой собака указала на коробку с бутафорскими фруктами из парафина. Это потом все поняли, что четвероногий помощник четко знал, что запах парафина является сопутствующим запаху тротиловой шашки.

В 2018 году служебная собака Берта раскрыла кражу на Увильдах. Она указала точное местонахождение преступников. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В 2017 году кинолог и немецкая овчарка Ресси задержали нарушителя границы. Нарушитель, которого засекли пограничники, передвигался со стороны населенного пункта Новопокровка Варненского района Челябинской области в направлении государственной границы Российской Федерации. Преследование нарушителя осложнялось особыми факторами: темное время суток, сложно-пересеченная местность. Поэтому для поиска и задержания использовалась служебная собака.

В Златоусте служебная собака Бонна не отказала своей хозяйке, сотруднице полиции Анастасии Дружининой, и приняла участие в региональной профилактической акции «Останови мошенника». Вместе с ней она раздавала горожанам памятки о профилактике мошенничества. Со своим служебным заданием полицейский пес справился на отлично. Собака несет службу во время охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.

«Боня занимается рутинной работой. Она очень дружелюбная и идет на контакт, но при этом может быть очень суровой дамой. Приняла она и участие в областной акции по профилактике мошенничества. Возможно, что при задержании мошенники познакомятся с ней лично!», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» хозяйка служебной собаки Анастасия Дружинина.

В Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте служат семь кинологов и десять собак разных пород: лабрадор-ретривер, немецкие и бельгийские овчарки, которые обследуют объекты транспортной инфраструктуры на предмет обнаружения оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и наркотических средств. Собаки работают в залах ожидания вокзалов и аэровокзальных комплексов Челябинской области, на перронах и в вагонах поездов, в камерах хранения и среди пассажиров.

«Месяц назад на службу в Южно-Уральское линейное управление поступило два щенка бельгийской овчарки. Трехмесячные Демон и Киллер сейчас проходят воспитательную тренировку и социализацию. Это означает, что маленькие непоседы пока знакомятся с вокзалом и перроном, учатся не бояться большого скопления людей, громких звуков приближающихся поездов и сигналов локомотивов. Через некоторое время щенки пройдут по вагонам поездов и поднимутся на борт самолета. Так постепенно они познакомятся со своей интересной работой, а с пяти месяцев у них начнутся настоящие тренировки, которые проявят лучшие качества четвероногих стражей правопорядка», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Инспектор-кинолог Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Татьяна Альперович придерживается в своей работе таких принципов, как терпение, труд и любовь. Она уверена, собаки прекрасно чувствуют отношение к себе, они «считывают» человека гораздо быстрее, чем тот понимает собаку. За ней была закреплена бельгийская овчарка малинуа по кличке Мания величия, или просто Маргоша.

«Сфера работы Маргоши - наркотики. Случаев помощи немало. Вот, например, один из них: коллегам было известно, что в одном из дворов в мусорном баке лежит сверток с наркотиками. Правда, чтобы его найти пришлось бы перебрать кучи мусора, потеряли бы время. Вызвали нас. Маргоша тут же начала вести поиск. Вы не представляете, как я переживала. Собаке ведь дали команду, и она ни перед чем не остановится. А под лапами много стекла, могла бы порезаться или нос ободрать. Мы обе понимали, что не можем подвести коллег, которые надеются на нас. В итоге она все же нашла черный свёрток, который ничем не отличался от остальных. Внутри - 60 расфасованных пакетиков марихуаны и еще 200-граммов растительного наркотика лежали отдельно», - рассказывает Татьяна Альперович.

Профессию кинолога, по мнению Татьяны Альперович, осилит далеко не каждый. В Ростовской профильной школе на главной аллее установлен щит, на котором написано: «Хороший кинолог должен, во-первых, обладать терпением, во-вторых, обладать терпением, в третьих, обладать терпением, в четвертых, обладать терпением, и в пятых, уравновешенным характером».

«Это, действительно, не пустые слова. Чтобы пес правильно реагировал на ваши команды, до него нужно грамотно донести нужную информацию. Собаки не лукавят, не пытаются обмануть. Если не получается, значит кинолог не доработал. Это ни в коем случае не инструменты, а боевые товарищи, которые верны до самого конца. Они будут работать и в +30 градусов жары, и в -40 мороза. Они никогда не обманут и не предадут», - говорит кинолог.

В ГУФСИН России по Челябинской области создано и функционирует 21 кинологическое подразделение. Ежедневно службу в них несут около 250 специалистов-кинологов. Работа эта не для каждого. Человек должен быть неравнодушным и терпеливым, ведь подготовка служебной собаки - это кропотливый труд, требующий большой самоотдачи и твердую выдержку. Вместе с кинологами в любую погоду на свои посты заступают более 300 служебных собак. Используются преимущественно немецкие овчарки. Они считаются наиболее универсальными с точки зрения служебного применения.

«Мохнатых специалистов со щенков обучают и тренируют на розыск и конвоирование, проверку подозрительного багажа, патрулирование охраняемых объектов, поиск наркотических и взрывчатых веществ. В тандеме с хозяином они должны эффективно обеспечивать надежную охрану и спокойствие граждан. Профессиональное обучение специалисты-кинологи со своими четвероногими напарниками проходят в ведомственных учебных центрах. Закрепляют полученные навыки регулярной дрессировкой в своих подразделениях, где для этого оборудованы кинодромы», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Живут, спят и едят собаки в просторных вольерах кинологических городков, но иногда хозяева в погонах забирают питомцев к себе домой, ведь собака - это не только надежный напарник по работе, но еще и друг, настоящий член семьи, которого обожают дети.

Инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-3 ГУФСИН области прапорщик внутренней службы Анна Нестерова и немецкая овчарка по кличке Марго уже много лет вместе. Они познакомились, когда щенку исполнился всего месяц от роду и больше не расставались, возможно, поэтому у них необыкновенное взаимопонимание - с полуслова, с полувзгляда. Вместе Анна и Марго несут свою непростую и ответственную службу, вместе отдыхают. Хозяйка признается, ее любимица обожает играть с мячом и купаться в речке. Она всегда рада общению с детьми.

В скором времени Марго выйдет на заслуженный отдых. Достойная смена ей уже подрастает.

В ГУФСИН области создан племенной питомник служебного собаководства. Недавно здесь родились десять щенков. Через несколько месяцев, когда малыши окрепнут, с ними начнут спецкурс дрессировки, а пока пушистые шустрые комочки проводят время за игрой друг с другом и сотрудниками питомника, которые в них души не чают.

А вот карьера хвостатых полицейских не так уж и долга. Общепринятый возраст «отставки» для служебных собак в ведомствах 8 лет. Так, немецкая овчарка по кличке Фугас, которая трудится в транспортном ОМОНе южноуральской Росгвардии, и все ее знают еще, как собаку-донора скоро уходит на пенсию. Четвероногий боец спецподразделения на протяжении шести лет делится своей кровью с хвостатыми сородичами, попавшими в беду. Все это время, вместе с сотрудниками транспортного ОМОН, пес ежедневно обследует челябинские вокзалы, аэропорт и железную дорогу на предмет обнаружения посторонних предметов.

Его хозяйка, кинолог спецподразделения прапорщик полиции Анна Андреевская, рассказывает, что на первое переливание крови Фугаса отвезли, когда ему было около двух лет.

«Пес у меня с двух месяцев, сейчас ему восемь с половиной лет. По моим подсчетам, Фугас стал донором, в общей сложности, для десяти собак. Вообще, служебные собаки как никто другой подходят для донорства - они здоровы и регулярно проходят ветеринарный контроль»,- объяснила сотрудник Росгвардии.

Процедуры переливания пес не боится. Забор крови проходит для него безболезненно и не вредит здоровью. Один из последних спасенных Фугасом собратьев - хаски Юта, которая тяжело заболела из-за укуса клеща. На днях Фугас выйдет на заслуженный отдых, а на смену ему уже готовят новобранца.

Фото предоставлено УМВД России по городу Челябинску, УМВД России по городу Магнитогорску, УМВД России по городу Златоусту, Росгвардией по Челябинской области, ГУФСИН по Челябинской области, Южно-Уральским ЛУ МВД России на транспорте.