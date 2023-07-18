Хвостатый доброволец: у южноуральских бойцов пополнение

В ряды военнослужащих шестого танкового полка вступила… собака. По информации Регионального исполкома Общероссийского народного фронта, животное спасли из-под обломков и вынесли с передовой наши ребята.

Две недели рыжий щенок не мог оправиться от стресса и ранений. Все это время парни заботливо выхаживали животное.

И вот теперь Пуля – такой позывной дали новому «бойцу» – радостно прыгает вокруг командира, виляет хвостом и даже поскуливает в ответ, будто благодарит за подаренную жизнь.

Как и положено, у Пули есть свое место. Парни смастерили ей будку, утеплили снаружи и оборудовали мягкой лежанкой внутри. Обещали: любить, кормить и заботиться о новом товарище.

Ну а мы позаботимся о вас, ребята! Принести самое необходимое южноуральским парням на передовой можно в региональное отделение ОНФ по адресу: ул. Цвиллинга, 20. Тел.: 264-64-14.