И снова о наболевшем: красногорцы мерзнут в ожидании транспорта, который приходит не всегда

Красногорское городское поселение (Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область) является – и это никакое не преувеличение – по-настоящему многострадальным населенным пунктом, жители которого страдают то от перебоев с водой, то от проблем с отоплением, то и от того и другого сразу…

Одна из самых актуальных проблем, омрачающих жизнь красногорцев, - без сомнения, транспортная. Так, здание автовокзала, принадлежащее частному лицу, по-прежнему (с 2021-го года) закрыто – жители поселка ждут общественный транспорт под открытым небом, замерзая и простывая в холодное время года и изнемогая от жары летом (о транспортных страстях Красногорского, в том числе о сокращении числа автобусных рейсов, агентство «Урал-пресс-информ» писало два года назад).

Власти все обещают и обещают жителям, что здание автовокзала, где одно время даже не было остановки, скоро будет открыто, однако это «скоро» все еще не наступило, а ведь уже идет третий месяц зимы 2023-го (хоть бы уже просто пункт обогрева обустроили, говорят местные). Проблему усугубляет то, что рейсовые автобусы перевозчика периодически не выходят на маршрут. При этом жители утверждают, что заранее их предупреждают не всегда.

Например, сегодня, 14 февраля, был отменен маршрут №190 до Южноуральска. Объявление об этом перевозчик разместил лишь в чате, где жители Красногорского или ищут, на чем уехать, или предлагают землякам свободные места в своих автомобилях.

По словам общественника Константина Лопина, далеко не все красногорцы своевременно узнают об отмене того или иного рейса – не все сидят в Интернете. Порой люди могут простоять на остановке продолжительное время, прежде чем, разочаровавшись, вернуться домой.

«Информацию от перевозчика об отмене рейсов жители распространяют сами, иногда она появляется в других сообществах. Но часто люди вообще не видят эти объявления!» - отмечает Константин Лопин.

Маршрут №190 «Красногорский – Южноуральск» - востребованный, особенно утром и вечером: жители поселка едут в город учиться, работать, лечить зубы, сдавать анализы. Так что проблема для местных жителей вдвойне актуальна: общественный транспорт они ждут, замерзая на улице, и порой – напрасно.

«Ждут автобуса люди на открытой местности, когда - среди грязи, когда - среди снега: в Красногорском на автостанции лишь остановка с крышей. Мерзнут. У нас развалили училище, и теперь дети ездят на учебу в Челябинск, в Южноуральск. В основном - в Южноуральск. То есть наши ребятишки стоят на морозе и просто перемерзают. А еще и автобусы без конца отменяют. И вот они, бедненькие, намерзлись, как, например, в это воскресенье, а потом - заболели», - рассказала жительница Красногорского Светлана, у которой сын – студент.

В воскресенье парень, как следует, замерз на горе-вокзале, а в понедельник уже пошел в больницу с отитом. И это не единичный случай, когда красногорцы подрывают здоровье, не имея возможности ждать автобус в тепле (а ведь на дворе 21-й век!).

«Перевозчик информирует об отмене рейсов где попало. А может и вообще не информировать. В прошлый раз ребятишки час-полтора простояли на остановке и уже потом начали звонить всем взрослым, активистам, не зная, что думать и что делать. Девочка вообще ревела: мальчишки набились в такси, поехав в Южноуральск вскладчину, а она одна осталась на остановке. Такси стоит дорого – 450 рублей от нас в Южноуральск, а оттуда - еще дороже. Это очень бьет по карману. Наши ребята учатся там платно – бюджетных мест на всех не хватает. Не все живут в общежитии, кто-то ездит на учебу каждый день. Каждый день ребята мерзнут в ожидании автобуса, который может и не прийти. И без такси на проезд уходит тысяч пять в месяц. А раз случаются перебои, родителям приходится несколько раз в месяц тратиться на такси. Если ребенок из-за отмены рейса не едет на учебу, получаются пропуски занятий», - подчеркнула Светлана.

Представитель нынешнего перевозчика рассказал агентству «Урал-пресс-информ» о причинах отмены 14-го февраля всех рейсов в Южноуральск:

«Это связано с плановым техобслуживанием одного автобуса (с маршрута 190) и техническими неисправностями двух других автобусов, в том числе резервного. А так как автобусы иностранного производства, несмотря на распространенность марки, в данный момент наблюдается дефицит запчастей. Особой проблемы, чтобы уехать, мы со своей стороны не видим, потому что за два года обслуживания данного поселка пассажиры сами прямым текстом нам сообщают, что пользуются автобусами по причине нехватки мест у нелегальных таксистов. То есть не автобус является основным средством, а такси».

К слову, Константин Лопин как раз таки говорил о том, что, если перевозчик периодически отменяет рейсы, не всегда информируя об этом должным образом, то возникает вопрос: «Будет ли человек пользоваться услугами такого перевозчика или сразу станет платить за такси?».

«А потом перевозчик будет жаловаться на маленький пассажиропоток», - отметил общественник.

Такой вот замкнутый круг получается.

Что касается работы 190-го маршрута завтра, 15 февраля, здесь, по словам представителя перевозчика, «все зависит от официального дилера (компания «Луидор») - закончат ли они сегодня проведение планового ТО».

Глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов прокомментировал агентству «Урал-пресс-информ» ситуацию со зданием автовокзала и ожиданием красногорцами транспорта на свежем воздухе.

«Автобус перевозчик подает, как правило, за 20 минут, и пассажиры ожидают отправления в автобусе, не на улице. В этом же здании автостанции есть теплый магазин при необходимости. Предприниматель помещение автостанции отремонтировал, как и обещал. Идет поиск арендатора – того, кто возьмет эти помещения, а зал ожидания предприниматель готов предоставлять бесплатно», - пояснил Евгений Светлов.

Глава Еманжелинского района отметил, что «зал ожидания хоть сегодня можно открыть».

«Собственник отдает его бесплатно, такая договоренность с ним - спасибо ему. Только нужен кто-то, кто там будет остальное арендовать или часть - присматривать, соответственно», - добавил Евгений Светлов. Арендатор нужен для того, пояснил районный глава, чтобы из зала не сделали, например, «общественный туалет и место для распития неопределенными лицами», то есть для поддержания порядка.