В Красногорском «умирает» общественная баня, жители просят власть «вдохнуть в нее жизнь»

В поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района (Челябинская область) ветшает, разрушается, приобретает все более плачевный облик единственная общественная баня, которая дорога и нужна всем любителям пара.

В настоящее время баня закрыта. Весной этого года, 31 марта, после долгого «простоя» ее открыли (тогда там поменяли часть труб) – на радость жителям, которая, увы, оказалась недолгой. Вскоре красногорские банщики снова остались без любимой бани: в ней снова что-то вышло их строя. Теперь жителям вообще не говорят, когда баню откроют (и откроют ли…).

«За многих людей прошу, за пенсионеров, за всех хороших людей. У меня один вопрос: что с баней?» - накануне, 25 сентября, возмутился местный житель в сообществе «Красногорский Live [74]» в ВКонтакте, выложив снимки «умирающей» бани.

Земляки автора поста выражают с ним солидарность и просят власть привести любимую баньку в порядок, чтобы душа здесь радовалась, а не страдала. Все участники обсуждения – за вторую жизнь красногорской бани:

«Таких зданий в поселке осталось всего два, ДК и баня. Хотя бы как память об истории. И все же большинство людей просто привыкли там париться и общаться. Да, пожилые, но люди»;

«Давайте будем смотреть правде в глаза. Зданию общественной бани пришёл конец - это факт, ремонтировать ее реально нецелесообразно... Ей столько лет... С другой стороны, общественная баня является стратегическим объектом, и ее не имеют права закрыть вообще»;

«Ни разу не была в этой бане, подумала, что это морг» (на это ответ: «Все верно, потому что там помираешь сначала, а потом кааак воскреснешь и ты новый человек: чистый, розовенький и счастливый»).

«Ужасное зрелище, даже не скажешь, что это баня, действительно, на морг больше похоже. Никогда там не была, но, судя по кадрам, просто кошмар какой-то»;

«Конечно, пенсионеры (и не только) ждут баню»;

«Не все пожилые люди, проживающие в частном секторе, могут натопить свою баню, их выручает поселковая баня, у некоторых в старых домах и ванны нет – такие люди тоже ходят»;

«30 лет прошло, а баня как будто законсервирована была: только шкафчики перекрасили с зеленого в синий, и чуть-чуть плитка поотпадывала»;

«Мне довелось побывать в этой «бане», когда мне было два-три года - мама приводила нас с сестрой прогреться, когда простывали, так что особо не помню, как выглядела баня, сейчас посмотрела и была в ужасе»;

«Баня детства, два раза в неделю ходили всей семьей! Баня нужна!».

«В Еманжелинске баня еще старше, но работает и не думает закрываться. Да и наша простоит еще лет 50. Потрудиться над ней, не воруя средства, и будет, как конфетка. Она лучше и современнее, чем еманжелинская. Даешь БАНЮ!!!».