Инициатива мэра: в Челябинске создан муниципальный Центр по разрешению школьных конфликтов

В Челябинске по решению главы города Натальи Котовой создан первый муниципальный ресурсный Центр медиации, который будет курировать работу школьных служб примирения (они есть почти во всех образовательных учреждениях южноуральской столицы).

Кроме того, новая организация будет вести самостоятельную деятельность по решению конфликтных ситуаций, которые, как отметила Наталья Котова на своей официальной странице в Инстаграм, нередки в учебных заведениях, что, по ее словам, не является секретом.

«Зачастую это простое недопонимание, но бывают и серьезные случаи, которые нельзя упускать из внимания. Педагогическое сообщество города обратилось ко мне с инициативой развить в Челябинске направление, которое будет заниматься этими вопросами», - рассказала Наталья Котова.

По ее словам, до недавнего времени такая работа велась на базе частных или некоммерческих организаций.