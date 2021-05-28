Инновации, ярмарка и мастер-классы: как прошел в Челябинске День предпринимателя

В Челябинске 27 мая состоялось масштабное празднование Дня российского предпринимательства. На площадке Ледовой арены “Трактор” собралось более тысячи представителей бизнеса и тех, кто только задумывается об открытии собственного дела. Были и юные посетители, для которых работали детские интерактивные площадки, аниматоры, проводились мастер-классы и устраивались шоу.

Действие разворачивалось как на площади перед ледовой ареной, так и внутри. Выставки товаров и услуг, дегустационная ярмарка, инновации, игра “Фабрика процессов”, выступления экспертов, открытый микрофон, работали секции по женскому и молодежному предпринимательству.

“Это праздник совершенно нового масштаба для Челябинской области, который “ОПОРА РОССИИ” сделала совместно с партнерами. Конечно, это в первую очередь экономический блок правительства челябинской области, Сбер и множество представителей малого и среднего бизнеса, которые поддержали своим участием. Мы видим, что много экспонентов различных тематических площадок, которые впечатляют своим разнообразием. Каждый может найти что-то интересное. Действительно, мы впервые объединили выставочную часть, деловую и развлекательную. Мы видим, что у предпринимателей это вызывает интерес. Значит, наша задумка она удалась”, - рассказал председатель Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ” Артем Артемьев.

Деловую часть мероприятия посетили официальные лица: президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства “ОПОРА РОССИИ” Александр Калинин, вице-президент, председатель Челябинского областного отделения “ОПОРА РОССИИ” Артем Артемьев, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук, представители институтов развития и финансовых организаций.

“День российского предпринимательства - это особенный праздник и дань уважения к тем людям, которые создают продукты, решения и наше будущее. С каждым приездом на свою малую Родину вижу, как область становится лучше, чище, появляются общественные пространства. Заметна работа губернатора и его команды, - отметил президент “ОПОРЫ РОССИИ” Александр Калинин и подчеркнул, что малый бизнес на Южном Урале зубаст, но настроен патриотически и создает такие продукты и проекты, которыми можно гордиться и масштабировать по всей стране.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается малый бизнес Александр Калинин назвал большие штрафы, которые разоряют небольшие компании и предприятия, а также частые проверки. Он перечислил целый ряд инициатив “ОПОРЫ РОССИИ”, которые вошли в программный документ партии “Единой России” на федеральном уровне. В частности, предложения касались установки штрафов для малого бизнеса соразмерно его размеру, отмены обязательной репатриации денежных средств для сырьевых экспортеров, 3-х процентной ипотеки для промпредприятий, возрождение потребительских коопераций и др.

По его словам, новые меры поддержки будут обсуждаться в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Кстати, одним из участников будет челябинская компания “Инновации детям”, которая выпускает обучающие интерактивные комплексы.

Об экономических показателях развития региона, мерах поддержки бизнеса в период введения ограничительных мер и в пост-ковидный период, а также об основных тезисах послания губернатора Алексея Текслера к Законодательному собранию области рассказали вице-губернатор Егор Ковальчук, министр промышленности, инноваций и природных ресурсов Павел Рыжий и министр экономического развития Наталья Лугачева.

Егор Ковальчук отметил, что уровень закрытости экономики Челябинской области ниже, чем в среднем по стране и составляет 0,1, тогда как по России - 0,3. “В период пандемии регион активно участвовал в во всех федеральных программах по сохранению занятости, дополняя собственными проектами. Бизнес получил помощь более, чем на 30 млрд рублей. При этом удалось сохранить 170 тысяч рабочих мест в секторе МСП. Разработанные инструменты поддержки стали основой новых мер поддержки, которые будут применяться как наиболее эффективные, а не только в период пандемии”, - сообщил он.

Перед собравшимися выступил и уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Александр Гончаров, сообщивший о значительном снижении уголовных дел в отношении бизнеса с 800 в 2012 году до 200 в 2020 году. Недавно оставивший пост директора центра “Мой бизнес” Артур Юсупов рассказал о достижениях института поддержки бизнеса и о масштабировании центров оказания услуг предпринимателям по всем регионам страны.

В свою очередь, предприниматели-участники мероприятия говорят о том, что праздник объединяет бизнес-сообщество, позволяет демонстрировать свою продукцию и достижения, пообщаться, а также перенимать опыт коллег.

“Наше предприятие существует уже 19 лет, в следующем году будет юбилей - 20 лет. Мы пережили и кризис, пандемию, взлеты и падения. Можно сказать что, предприниматели - это особый склад характера, так как по статистике только 5% населения может заниматься предпринимательской деятельностью. Поэтому сегодня здесь собрались люди, которые не боятся трудностей. Хочется всех поздравить с праздником, пожелать здоровья и финансового благополучия”, - заключила директор компании “Росава” Ольга Коршунова.

Итогом официальной части события стало подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинским отделением ПАО “Сбербанк” и ЧОО “ОПОРА РОССИИ”. Документ подписали Управляющий отделением банка Денис Чугунов и председатель челябинской “ОПОРЫ” Артем Артемьев. Стороны отметили, что соглашение свидетельствует о формализации отношений между финансовой организацией и предпринимательским сообществом, а также является новой ступенью во взаимном сотрудничестве.