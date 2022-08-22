Интернет-ресурсы для изучения бизнес английского

Без иностранного языка пробиваться по карьерной лестнице будет непросто. Поэтому те, кто нацелен на повышение и хочет развиваться в выбранной сфере, стремятся выучить английский, причем в направлении именно того бизнеса, которым занимаются.

Изучение делового английского языка – это не то же самое, что разговорная речь или запоминание слов для просмотра фильмов. Бизнес общение подразумевает использование определенных фраз, а их знание определяет человека и ставит его в приоритетное место при выборе кандидата на повышение.

Получить необходимые знания можно на специализированных очных курсах. А если база языка уже довольно большая, то выучить деловой английский можно и самостоятельно, используя интернет-ресурсы, которых, кстати, не так уж и мало.

На представленных сайтах можно узнать основные выражения для общения с бизнес-партнерами, написания деловых писем, почитать новости, тем самым увидеть, как могут использоваться те или иные фразы.

Деловой Английский За 5 Недель от BistroEnglish

Сайт на русском языке – прост и понятен. Здесь вы получите все необходимые знания, четко скомпонованные для лучшего запоминания.

Авторская методика Оксаны Долинка обещает получить полные знания бизнес языка за 5 недель. Уроки представлены в виде аудио- и видеокурсов.

Курсы помогут повысить свой уровень английского и найти престижную работу, сотрудничать с иностранными партнерами и клиентами, расширить перспективы своего дела и научат изъясняться на иностранном языке.

Learn English

Сайт на английском языке для уверенных пользователей. На нем можно найти интересные подкасты, почитать журнальные статьи, пройти уроки делового письма и многое другое. Преимуществом является то, что занятия недолгие, а значит заниматься можно в любое свободное время.

Business English Pod

Еще один сайт на иностранном языке, который подойдет для уверенного ученика. В подразделах можно найти занятия для любых деловых событий: встречи, конференции, презентации, телефонные разговоры, интервью и переписки.

English Central

На сайте собраны видео под разные ситуации в деловой сфере – от первичного интервью с будущим работодателем до конференций с партнерами. Под каждым уроком указан уровень владения языком, что позволяет проще подбирать занятия с учетом ваших знаний.

Breaking News English

Еще один иностранный ресурс, направленный на изучение делового общения. Сайт содержит много новостей, читая которые можно запоминать, как используются фразы и слова. Каждая новость подкрепляется упражнениями с изучением фраз.