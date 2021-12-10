«Инженерная школа УГМК» открывает свои двери для учеников 7-10 классов в 24 городах

«Молодежь должна иметь возможность получать качественное образование в своих родных городах, а также понимать, как эти знания они смогут применить в будущем на производстве. Уральская горно-металлургическая компания готова помогать в этом направлении не только школьникам, но и учителям. От этого зависит наше общее будущее» по словам Дмитрия Малышева, директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК».

С января по май 2022 года участники «Инженерной школы УГМК» будут проходить обучение в очном и онлайн-форматах:

еженедельно планируется проведение от одного до трех онлайн-занятий по математике, физике, химии

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам

профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК

экскурсии на предприятия Уральской горно-металлургической компании.

Школьники также смогут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

В Инженерной школе будут преподавать лучшие учителя страны из передовых вузов и корпоративного Технического университета УГМК.

Поступить в «Инженерную школу УГМК» можно по результатам конкурсного отбора, подготовка к которому пройдет в несколько этапов:

с 13 по 22 декабря 2021 года состоятся установочные онлайн-встречи со школьниками и их родителями. Представители компании расскажут о школе и условиях обучения в ней

с 23 декабря по 13 января 2021-2022 года (с перерывом на зимние каникулы) школьники по желанию смогут пройти пробный мини-курс «Введение в профессию инженера»

15 января 2022 года ребята пройдут предметное тестирование и сдадут краткое эссе «Почему я хочу учиться в Инженерной школе УГМК»

22 января 2022 года будут опубликованы результаты отбора.

И, наконец, с 24 января – старт обучения в «Инженерной школе УГМК».

Более подробная информация о поступлении в «Инженерную школу УГМК» доступна по ссылке