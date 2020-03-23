Ирина Гехт: Участковые будут следить за соблюдением карантинного режима

В Челябинской области на сегодняшний день под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус находятся 2895 человек. У 93 из них выявлены признаки ОРВИ. Большинство анализов, сделанных у заболевших, показали отрицательный результат, часть еще находится в работе, а у четверых зарегистрирован коронавирус.

«Сегодня мы создаем единую информационную систему по обмену данными с МВД, с Минздравом и Роспотребнадзором, уже в работу включились участковые уполномоченные полиции – они будут сопровождать наших медиков и проверять соблюдение карантинного режима, для нас это очень важно», - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Она уточнила, что нарушение карантинного режима несет за собой административное взыскание, вплоть до уголовной ответственности, если будут подтверждены факты заражения других граждан.

Как уже сообщало агентство, один случай заболевания уже подтвержден в Миассе. Болезнь протекает в легкой форме. Мужчина вернулся из Испании. Лица, с которыми он контактировал, находятся на самоизоляции. Один из них помещен в стационар для проведения анализов. Еще трое челябинцев вернулись из Италии, их анализы направлены для подтверждения в Новосибирск.

Анализы на новую вирусную инфекцию проводит Роспотребнадзор. В областные лаборатории пока тест-системы не поступили.

Всего в России за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших по стране – 438, выздоровели 9 человек.