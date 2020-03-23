В Челябинске выявлены первые заболевшие коронавирусом

В Челябинске первые тесты на коронавирусную инфекцию у троих жителей города, прилетевших из-за границы, дали положительный результат.

Инфекцию подозревают у трех челябинцев, недавно вернувшихся их Италии. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. Анализы отправлены для подтверждения в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Об это сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В настоящее время отработаны все контакты заболевших, они изолированы.

Напомним, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО) - 15 случаев. В Челябинской области официально подтвержден один случай заболевания - в Миассе.