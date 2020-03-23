ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске выявлены первые заболевшие коронавирусом

Общество
Сегодня, 10:07
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинске первые тесты на коронавирусную инфекцию у троих жителей города, прилетевших из-за границы, дали положительный результат.

Инфекцию подозревают у трех челябинцев, недавно вернувшихся их Италии. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. Анализы отправлены для подтверждения в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

Об это сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В настоящее время отработаны все контакты заболевших, они изолированы.

Напомним, всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО) - 15 случаев. В Челябинской области официально подтвержден один случай заболевания - в Миассе.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 10:47
Минкульт РФ рекомендовал временно закрыть кинотеатры, но Челябинск не прислушался
Общество
Сегодня, 10:31
На ММК введен режим повышенной готовности
Культура
Сегодня, 09:14
Свой «антикарантинный» репертуар НХТ представит челябинцам в режиме on-linе
Федерация
Вчера, 21:52
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
21.03.20 22:47
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 19:28
Минздрав рассказал подробности о первом пациенте с коронавирусом в Челябинской области
21.03.20 17:53
Южноуральцы требуют серьезно наказывать тех, кто не соблюдает карантин по коронавирусу
21.03.20 16:28
Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области
21.03.20 00:32
В субботу - особый день поминовения усопших
20.03.20 20:06
В Челябинске ликвидировали "противопешеходный ров"
20.03.20 19:49
В УрФО зарегистрирован новый случай коронавируса
20.03.20 16:58
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта
20.03.20 15:59
В челябинском сквере на Молодогвардейцев могут появиться сказочные персонажи
20.03.20 15:38
В Челябинской области откроют еще три лаборатории для обследования на коронавирус
Общество
21.03.20 16:28
Подробности
Подтвержден первый случай коронавируса в Челябинской области
Общество
Сегодня, 10:31
На ММК введен режим повышенной готовности
Новости
Сегодня, 10:38
Общество
В Челябинской области сегодня завоют сирены
Сегодня, 09:34
Происшествия
В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка
Вчера, 21:52
Федерация
За последние сутки в России зарегистрирован еще 61 случай коронавируса
21.03.20 22:47
Общество
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 10:38
Общество
В Челябинской области сегодня завоют сирены
21.03.20 22:47
Общество
Южноуральцы, контактировавшие с заболевшим миассцем, могут обследоваться на коронавирус
21.03.20 00:32
Общество
В субботу - особый день поминовения усопших
20.03.20 16:58
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта
20.03.20 14:16
Общество
В Челябинске продолжаются уборка улиц и ямочный ремонт
Теги
коронавирус
Ирина Гехт
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика