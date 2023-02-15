15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
15.02.2023
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
15.02.2023
Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта
15.02.2023
Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса
18.12.2022
Дети подарили челябинскому губернатору Текслеру синий блокнот для записи добрых дел
17.12.2022
В Миассе построят новый крытый хоккейный каток
23.11.2022
Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023