Исполняющего обязанности главы Миасса назначат третьего марта

Отставка главы Миасского городского округа (Челябинская область) Григория Тонких может быть принята Собранием депутатов округа третьего марта 2023 года. На этом же заседании будет назначен исполняющий обязанности мэра и объявлен конкурс по выборам нового главы.

Напомним, 15 февраля 2023 года глава Миасского городского округа Григорий Тонких сообщил в соцсетях о намерении досрочно покинуть занимаемый пост.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Собрания депутатов Миасского городского округа, отставку главы Григория Тонких, согласно Уставу МГО, должен принять представительный орган.

Сессию планируется назначить на третье марта текущего года. Если депутаты примут отставку, то этот день станет последним рабочим днем Григория Тонких на посту главы Миасского городского округа.

«На сессии также будет назначен исполняющий обязанности главы округа и объявлен конкурс на замещение этой должности», - уточнили в пресс-службе.