Григорий Тонких досрочно покидает пост главы Миасса

Глава Миасского городского округа (Челябинская область) Григорий Тонких досрочно покидает занимаемый пост, проработав в этой должности почти четыре с половиной года. О своем решении он объявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мной принято решение сложить полномочия Главы округа. Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершению срока моих полномочий», – сообщил мэр. Тонких принял решение о досрочном уходе с поста главы (за семь месяцев до завершения срока полномочий) в юбилейный год как для себя лично (в январе ему исполнилось 50 лет), так и для города (в 2023 году Миасс отпразднует 250 лет со дня своего основания). Губернатор его поддержал.

Григорий Тонких отметил, что в дальнейшем намерен сосредоточиться на другом направлении работы, но не стал уточнять, на каком именно.

Градоначальник поблагодарил активных жителей, которые участвовали в реализации проектов и важных для города задач, и тех, кто конструктивно критиковал работу администрации.

Григорий Тонких родился 15 января 1973 года. Закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Электрические станции» (квалификация-инженер) и в МГУ им. Ломоносова, факультет «Высшая школа бизнеса по программе «Деловое администрирование, МВА-производственные системы» (квалификация – «мастер делового администрирования)».

Беспартийный. В 2015 году был избран депутатом Собрания депутатов Миасского городского округа (самовыдвиженец). Стал заместителем председателя городского парламента.

С 15 мая 2018 года назначен исполняющим обязанности главы (после досрочного ухода с поста мэра Миасса Геннадия Васькова). С этого момента его депутатские полномочия были приостановлены.

После избрания врио главы взял отпуск без содержания по основному (на тот момент) месту работы - начальник теплоэлектроцентрали ОАО «ЭнСер».

В сентябре 2018 года Григорий Тонких был избран главой Миасского городского округа.

Напомним, предыдущий глава Миасса Геннадий Васьков был задержан 14 мая 2018 года по подозрению в превышении полномочий при выкупе здания под детский сад. В этот же день написали заявления на увольнение начальник правового управления администрации округа, советник главы по социальным вопросам, замглавы по вопросам экономики и руководитель аппарата городской администрации.

В ноябре 2019 года Миасский горсуд приговорил Васькова к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей. Челябинский областной суд смягчил приговор - отменен штраф и изменены условия отбытия наказания.

На скамье подсудимых оказались также оказались бывшая начальница дошкольного отдела управления образования Татьяна Биева, депутат Николай Рындин и бизнесмен Олег Клевляник. Они обвинялись в мошенничестве. Всем им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в 500 тысяч рублей. Для Рындина и Клевляника наказание решено считать условным с испытательным сроком четыре года.

В ноябре 2021 года был арестован бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).